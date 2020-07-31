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台股該降溫了嗎？ 警訊觀察 策略擬定 知古鑑今

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／賴建承】

即使疫情有再度惡化跡象，不過隨著全球資金的氾濫，股市、債市、金融商品市場等依舊欣欣向榮，尤其是美股中NASDAQ與費半指數還於7月創下歷史新高，而台股也於7月頻創30年高，甚至7月27日在台積電（2330）漲停下，盤中正式突破高懸30年的12682點，創下歷史新高，7月28日更在台積電ADR飆漲12.65%下，連續2天攻上漲停，再次讓指數創歷史新高見到13031點。雖然國安基金考慮全球新冠肺炎疫情遲未舒緩，7月中已決議留在場內以備不時之需，但在創新高之際，財政部表示會密切關注，並呼籲投資人「居高思危」。

難道在台股創新高之時提醒投資人要注意風險，是要降溫股市了嗎？倘若真要降溫股市，會運用哪些政策工具？而大行情要結束前會出現哪些徵兆？或是結束後有何變化！這時讀者投資策略該如何擬訂？筆者將於後文中做剖析！

風險意識必須提高

不過，就在日前，國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，國際新冠肺炎疫情持續升溫，國內基本面也未有好轉，本次股市強勁並非因「基本面」良好，而是「資金面」，且現在散戶比重高，顯示台股的支撐不算太扎實，難怪在台股頻創高之際，財政部會示警要投資人居高思危！

就過往經驗而言，出手護盤的操盤手當然不希望股市走空頭，不然要國安基金進場的邏輯性就有問題，但當操盤手示警投資人時，似乎已暗示行情震盪將加劇，投資人風險意識要大大提高，否則盲目的追搶恐成為最後的套牢者，故對於目前全民瘋股市的現象實在有降溫之必要。而且根據證交資料，截至6月底台股本益比已來到19.73倍，殖利率降至3.75%，這對於法人的吸引力已有愈來愈低趨勢。

而近日金管會主委黃天牧也被問到台股是否過熱的問題，相較於財部次長警示台股過熱的言論，他倒是認為「台股是有基之彈」，相較30年前，這次投資人相對成熟多了。他認為，這次台股能越過歷史高點不是純粹資金面的狂飆。

大行情要結束前通常會有哪些徵兆？讓我們先從櫃買指數看起，櫃買指數於7月9日價量同時到頂，當日指數最高177.29點，成交量創1059.68億元歷史新高，之後在高價電子股修正與生技股大幅拉回下，指數一路下回至季線附近，短線跌幅高達約11%，第2季飆漲的生技股更是跌跌不休，包括中天（4128）、合一（4743）、杏國（4192）等股價更是呈現腰斬。尤其是生技股飆漲時，許多投資人對於哪些公司做什麼藥、商機有多大等均朗朗上口，彷彿是台灣醫學院變好考了，醫生變多了一樣！這就是所謂的「擦鞋童理論」再現，這是1927年由約瑟夫‧派屈克‧甘迺迪提出，意指當擦鞋童都在討論股票時，即股市達最高峰！

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