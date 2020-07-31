天險攻防戰 奔向歷史新高 誰挺身而出？

【文／林明謙】

台股指數終於創下歷史新高點，突破了12682點，究竟是什麼樣的個股領軍，可以讓集中市場再創高？讓我們來拆解一下，是哪些族群突圍領軍台股繼續往上衝，哪些領頭羊我們要率先注意？當然，更要留意落後補漲股，看看哪些產業的二線股沒漲到？哪些落後股可特別留意？

領漲股

是誰在領軍突圍？

近期的台股可說是呈現噴出式的上漲，讓人難以相信，也難以追下手，尤其是護國神山台積電（2330），走出大象也會跳舞的驚人格局，7月27日漲停鎖死攻上424.5元，就算筆者長年持有台積電也很難相信，要知道台積電每1元相當於台股指數約9點，那麼簡單的算算400元的台積電，就相當於貢獻台股指數3600點之多，就這麼1檔股票，後續在外資圈平均高達400元的共識下，很有可能台積電會先繼續創高點後再進行震盪。

想要切入的投資人，可靜待股價進行整理後再切入，畢竟外資認為台積電明年有挑戰2個股本的實力，以簡單20倍的本益比來看，400元以上對外資來說應該是剛剛好而已，而且還有上看25倍本益比的潛力，後續可再追蹤留意。

我們接著再看聯發科（2454），聯發科率領5G族群上漲，已經成為一方霸主，現在股價來至700元大關，成為5G族群的重要領先指標，要知道聯發科的持續上漲，將帶動台股龐大的5G族群，其影響力可說是不亞於台積電，因此也是帶動台股繼續上攻的重要角色，留意600元的整數大關支撐不要跌破，那麼上攻的力道將可望持續。

蘋概股的重要軍心指標玉晶光（3406），這也是影響著台股另一批人馬的重要將領，尤其是5G族群已在上半年獨領風騷，下半年換蘋概股加入的呼聲瞬間升高。

因為下半年是蘋果的天下，且蘋果股價續創歷史新高，在這個東風吹來的順勢之下，玉晶光登高一呼，所有的蘋概股應聲而起，也同樣形成龐大的隊伍，也是推升台股的重要領頭羊，不可不留意。

當然，玉晶光近期的漲勢要比聯發科來得凶猛，股價以強烈的補漲之姿，迅速攻至800元之上，雖然近期出現較大幅的拉回，然在玉晶光拉回至季線600元附近整理後，預期有機會繼續帶領蘋概股上攻，積極的操作者可以500元為停損來嘗試切入。

另外，台股中還有矽力-KY（6415）、台達電（2308）、譜瑞-KY（4966）、瑞昱（2379）、廣達（2382）等可留意，其中，可特別關注台達電與廣達，這都是漲勢相對比較穩健的個股，台達電拉回至180元附近整理的話可留意，廣達近期也相當多投信法人加碼，股價從70元慢慢上漲至80元，可留意月線75元附近應有支撐。此外，國泰金（2882）、富邦金（2881）也是近期推升台股的重要金融股，相信在資金行情中，金融股仍有續漲的空間。