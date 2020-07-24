ETF魅力無法擋 規模比拚該買哪一款才好？

【文／呂漢威】

今年全球政府因為擔心疫情影響到未來的經濟發展，所以採取了降息、印鈔票、發現金等刺激經濟的政策，目的就是要向民間投入大量的資金，進而達到刺激消費與投資的目的，而股票市場也因為短期間政府釋放出數百億元至數千億元的資金，再加上錢放在銀行沒有多少利息，而出現大幅走揚的情況。

除了股票之外，黃金、債券的價格也同步出現上漲走勢，這個情況可說是相當的特別，因為這3類型商品的屬性不太一樣，黃金是屬於避險性的商品，當有風險出現的時候，才會有資金流向黃金市場，債券商品是依照當下的經濟情況與殖利率來判斷該買進或是賣出，股票則是對於未來經濟環境看好時才會買進，反之賣出。不過，若觀察先前全球疫情大爆發時，這3類型商品的價格也是同步下跌，這表示當遇到資金退潮時，上述的商品也會出現同步走跌的情況。

從規模前5大ETF觀察

現行的操作到底是要股轉債、還是債轉股？近期報載指出，在股票市場走出一波大多頭的走勢之後，資金開始從債券市場轉往股票市場流入，那麼，該如何去觀察是否真有這樣的跡象在台股市場出現呢？首先可以從ETF的規模來探討，目前台股市場上有掛牌交易的ETF規模將近1.8兆元，規模前5名分別為：元大台灣50（0050）、元大台灣50反1（00632R）、中信高評級公司債（00772B）、國泰A級公司債（00761B）、元大高股息（0056）。

以基金規模排名來看，前5名的ETF當中，有1檔是槓桿型台股反向ETF─元大台灣50反1，其規模約為852億元，2檔為債券型ETF，分別是中信高評級公司債與國泰A級公司債，其規模分別為732億元與590億元，另外2檔為台股股票型ETF，分別是元大台灣50與元大高股息，其規模分別為1181億元與586億元。

我們先來看看這5檔排名較前的ETF，自2019年以來每月的規模變化，藉以看出期間這些ETF資金增減的情況，從而去判斷目前的資金流向。以元大台灣50的規模圖來看，上一次的高峰是在2019年的6月至8月，雖然目前台股已越過2019年高點，可是元大台灣50的規模尚未超過2019年規模的高點；元大台灣50反1目前的規模是2019年來最高，顯示雖然台股創高，市場避險的心態並沒有因為台股上漲而減少。

中信高評級公司債的規模從2019年開始，可說是逐月遞增，直到近幾個月才開始遞減，但是仍然維持在相對高檔；國泰A級公司債的規模同樣從2019年開始，呈現逐月遞增，直到近幾個月才開始遞減，但是也仍然維持在相對高檔；元大高股息的規模則是從2019年9月起逐月遞增，直到近幾個月才開始些微遞減，但同樣還維持在高檔。

債券型較不宜現在買

從上述幾檔規模比較大的ETF來看，目前資金確實是有由債轉股的跡象，但也不表示債券型基金就不好，操作面還是要依照投資人的屬性來選擇，比如說債券型的ETF一般來說是長期持有，畢竟買的是債券，大多是看標的物的信用評等好不好，就好比我們去銀行貸款買房子，銀行也是要評估貸款人的信用好不好，以中信高評級公司債與國泰A級公司債的風險屬性來看，都是保守型的商品，這類型的商品，比較不建議在股市出現大幅上漲或是交易很熱絡的時候買進，應該等到股市出現低迷或交易冷清的時候買進，才比較符合保守型操作。