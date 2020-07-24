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馬斯克科技帝國狂潮 商機湧動 誰能抓住機會？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

伊隆•馬斯克（Elon Musk）是現代第1輛電動車Tesla Roadster的聯合設計者之一，同時也是漫威電影「鋼鐵人」東尼史塔克的原型，目前擔任SpaceX執行長兼首席設計師、Tesla執行長兼產品架構師與SolarCity董事長。

特斯拉股價飛上天

馬斯克曾經說過地球只是某個外星人電子遊戲中的模擬而已，也有人懷疑他根本就是個外星人。

除了電動車、太陽能、火箭之外，馬斯克還提出超迴路列車（Hyperloop），理論上能在30分鐘內跨越約350英里（560公里）的距離，預估只要60億美元就能完成加州的高鐵項目，頗具爭議。

2008年，Tesla發表了第1輛電動車Roadster，從此改變了汽車產業生態，當時的馬斯克年僅37歲。

2018年馬斯克違反證管會（SEC）規定在推特發文，要以每股420美元收購下市，今年在空頭認賠下，股價一度狂漲至1793美元，擠下豐田成為汽車股市值王。

一般傳統汽車業切入電動車市場是把車子裝入電池，Tesla成功因素在於沒有傳統汽車業的包袱，以電池為核心裝上汽車外殼。

空頭認為公司還在燒錢階段，股價就這麼高，遲早夢想破滅。不過，在Tesla進軍中國後，似乎有所改觀。

Tesla是中國開放電動車外資持股比率限制後，首間獨資前進中國設廠的外國電動車品牌，由於中國政府全力扶植新能源車，去年12月Tesla獲銀行113億元人民幣的貸款，今年5月又再獲得銀行40億元人民幣貸款，2018年Tesla首期投入160億元人民幣，等於公司完全不必自備款。

由於上海超級工廠（Gigafactory）光是產線成本就較加州費利蒙廠低了65%，Tesla創造了連3季獲利，尤其在新冠疫情下，首季還能小賺1600萬美元，大勝福特的虧損20億美元。

SpaceX與星鏈計畫

馬斯克創辦SpaceX目的是降低太空運輸成本，並進行火星殖民，目前開發出獵鷹系列運載火箭及龍系列飛船，用於載物至地心軌道。除載物外，今年5月與美國太空總署NASA合作由Crew Dragon Demo-2將2位美國太空人送到國際太空站，這是自2011年7月8日以來，第1個在美國國土發射的載人太空飛行任務。

SpaceX可回收過去只能使用1次的火箭推進器，目前服役的獵鷹9號Block 5在不檢修翻新的情況下，能夠執行10次任務，而翻修後更能執行達百次任務。SpaceX推出的「星鏈」（Starlink）計畫，預計將打造由12000顆近地軌道（Low Earth Orbit）衛星組成的低成本網路。

由於5G訊號屬於高頻段，波長愈短，有效覆蓋的範圍就會愈小，增加小型基地台的數量，才能夠達成高速與低延遲目標，因此，所需要的小型基地台將是過去的十數倍，為補足目前網路無法涵蓋之處，低軌道衛星通訊就成為另一個解決方案。

受上半年疫情影響，SpaceX發射衛星的計畫有所延誤，目前SpaceX加速推進星鏈計畫，預計今夏即可開通衛星網路測試服務，截至6月中旬已發射540顆，被馬斯克酸為模仿貓（Copy Cat）的貝佐斯（Jeff Bezos）也有一個柯伊伯計畫（Project Kuiper），預計發射3236顆通訊衛星進入低地軌道，以形成「寬頻網絡星座」，提供消費者廉價的高速寬頻服務。

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