生技股有完沒完？！ 找出再次逆轉勝的下波黑馬

【文／許博傑】

成也「天國一輝」、敗也「天國一輝」，生技股7月以來波動相對激烈，市場公認的生技4大天王─中天（4128）、杏國（4192）、合一（4743）、杏輝（1734）從7月9日高點向下修正幅度短線最少達45%，最多達到54%，相較5月至6月的飆漲走勢，可說是再一次給投資人震撼教育。

「天國一輝」是近期生技產業竄起的新名詞，並且是年輕人圈子裡的特產，主要是指中天、杏國、合一、杏輝這4檔5月、6月的大飆股，而之所以會稱為「天國一輝」則是以前5、6年級生年代很紅的卡通─「聖鬥士星矢」當中的一個角色「不死鳥一輝」，用以比喻這4大天王先前怎麼樣都不跌的瘋狂走勢。

出現主力出貨給散戶

生技股在沉寂5年之後，今年可說是苦盡甘來，在新冠肺炎疫情肆虐下，全球政府開始重視防疫、疫苗以及新藥的開發，市場資金也蜂擁進入生技產業。

只是，在波段漲多後，指標股合一短線連跌8根跌停，帶動生技漲多股不約而同拉回重挫，尤其先前大漲的新藥股在近期回檔中相對慘烈，這些大跌的新藥股未來該如何看待？持有的投資人如何處理？何時有機會止跌？而國際疫情近期愈發嚴重，防疫、檢測這些個股又該如何看待？股價大地震過後哪些生技股未來還有再起的機會？相信都是近日投資人最關注的焦點。何以近期的生技多頭走勢在7月9日就戛然而止？主要原因包括：

（1）半年報將公布，飆漲的新藥股因為第2季財報還是難以見人，所以內資就趁熱開始調節倒貨。（2）短線生技股熱度超高，櫃買市場日量出現高達千億元的歷史大量，更甚者，號稱台灣最大的股市聊天社群竟然也出現人數過多而當機。（3）指標股合一在7月9日尾盤突然打開漲停、出現大量，並於7月10日跌停鎖死，市場隨即傳出大戶倒貨出場，導致飆漲的生技股紛紛重挫拉回；（4）國際第2波疫情來襲，但口罩、檢測股7月反而相對弱勢拉回，市場解讀利多不漲，開始產生戒心；（5）這些飆漲的生技指標股籌碼面相對混亂，杏輝持有50張以下的股東大增10732人，中天大增3130人，永昕（4726）甚至大增5325人，寶齡富錦（1760）、杏輝、生華科（6492）、亞諾法（4133）等出現800張以上持股大戶人數減少的現象，說明短期生技股已有主力出貨給散戶的狀況。

技術面長線大有可為

不過，雖然上述的5大因素導致生技股轉弱，然若以技術面觀察，其實生技股長線仍大有可為。從集中市場的生技指數月線來看，多頭自3月起月線拉出連3紅，並伴隨著過去未曾出現的大量，可以說是在低檔剛冒量，雖然短線碰到2013年以來的下降壓力線剛好拉回，但從7月的量能來看，應該可以符合多頭拉回量縮的慣性，只要7月收月線時，集中市場生技指數能維持在6月開盤點66.61點之上，那麼8月份生技股經過量縮整理。