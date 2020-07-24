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超級富豪開始結帳？ 等待下波股災進場撿便宜

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

全球股市在2月急跌至3月到谷底後，立即展開強勁反彈，像美股就反彈逾4成，就在市場氣氛一片熱絡而散戶開始紛紛投入股市後，專攻頂級富豪市場的瑞士銀行（UBS）最近的調查卻發現，超級富豪投資人正開始獲利回吐。瑞銀認為全球股市在下半年將會走軟。

私募股權基金巨擘凱雷集團共同創辦人魯班斯坦（David Rubenstein）說，目前股市漲勢跟疲弱經濟根本沾不上邊，他認為股市上漲的日子已經不多，現在想跳進股市搭順風車是笨蛋才會做的事。

全球最大財富管理銀行瑞銀，因為幫全球近半頂尖富豪處理銀行業務而被稱為「富豪的堡壘銀行」。根據路透報導，瑞銀全球家族辦公室部門主管史塔德萊（Josef Stadler）指出，經過股市從3月到5月之間的暴跌後急漲，許多富豪客戶因為有搭上急漲的順風車，現在正準備獲利出場，從股市裡套取現金。

富豪們開始獲利出場

他們之所以能短線獲取巨利，是因為趁股市3月暴跌而出現難得撿便宜的機會，藉低利環境而融資進場，向股市投資數十億美元的資金，現在到了收割的時候。瑞銀指出這些富豪從股市套現後，準備把所賺到的錢投入住宅等非流動性資產、私募性質的資產、或做策略性投資的創業投資。

根據瑞銀針對120個為富裕家族管理財富的「家族辦公室」（family office）所做的調查顯示，這些家族辦公室在3月到5月間的投資策略，所取得的投資績效打敗了大盤和不少對沖基金，甚至超過其原定的績效目標。瑞銀調查這些家族辦公室所管理的家族資產，平均達16億美元（約新台幣470億元）的水準。

史塔德萊說，在今年3月中到4月中之間，大部分家族辦公室跟瑞銀提出融資的金額創下歷年同期紀錄，他們取得融資後就大舉投資股市。以投資美股為例，他們一出手都是10億美元以上的規模，因此當美股出現強勁的反彈之後，這些勇於進場的家族辦公室都因此而賺了大錢。

他認為許多富豪和家族辦公室開始把資金轉向房地產、私募基金和創投的趨勢在亞洲最為明顯，他預期這股趨勢會在今年第4季加快進行並延續至明年初，估計在富豪們持續把資金從股市撤出的情況下，全球股市在年底前將會走弱。

對於川普簽署《香港自治法》而取消香港特殊貿易待遇與獨立關稅區地位，是否會影響富豪們的投資決定，他強調瑞銀目前並未看到家族辦公室把所管理的資金從香港撤走，因為這些家族辦公室都是做長期投資策略的決定，會把資金分散在不同地區來降低風險。

現在才進場為時已晚

全球主要國家股市仍持續走高，完全不受美國大部分地區的新冠肺炎疫情不斷擴散而可能衝擊美國經濟的影響，主要是美國等藥商都傳出在研發新冠肺炎疫苗上取得重要進展所致。但本身就是億萬富豪投資人的魯班斯坦卻認為，在全球股市已經從3月的谷底急速強彈至今之後，投資人現在才進場並看好股市能繼續漲的話就愚不可及。

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