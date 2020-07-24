題材股大閱兵 搶搭台股獲利特快車

【文／陳威良】

台股的資金大浪一波接著一波，推動類股瘋狂地輪動噴出，看似非理性的上漲，其實每一波的主流族群都是有脈絡、有節奏的推升。年初先由5G基地台供應鏈開始暖身起跑，到新冠肺炎疫情爆發後，從口罩、額溫槍、疫苗、篩檢到新藥，防疫生技概念股可說是全面噴出，而且創下一季之內多檔翻倍上漲紀錄。

上漲看似雜亂

實為有脈絡、有節奏

各國封城後，帶旺伺服器、筆電等遠距商機；經濟解封後，輪到觀光、餐飲接力衝慶祝行情，而外銷的健身器材、自行車更是熱到發燙；電子股隨著台積電（2330）與聯發科（2454）兩大支柱發威，連帶著設備供應鏈、IC設計與IP矽智財也狂漲到跌破專家眼鏡。

所謂「量大就是主流，創高就是強勢」，在資金行情中如果想要提高報酬率，一定要謹記投資「只買主流強勢股」的原則，跟著法人、大戶的聰明錢走，才會賺得快又多。沒跟上主流強勢股，就好像買了門票進場卻走錯包廂，隔壁氣氛炒得熱烘烘，自己的持股卻冷颼颼。

聰明的熱錢會如何選股呢？一語道破就是「跟著產業趨勢走，順著政策方向做」。舉例來說，5G隨著各國制定開台時間表，必定先從基地台漲到手機升級的商機，所以聯茂（6213）、台燿（6274）…..等，成為鎂光燈下的焦點股，這就是符合產業趨勢也是政策推動的主流股。

而今年上半年為了防疫，國內快速組成國家隊，執政團隊親訪了幾家口罩與疫苗廠，使得恆大（1325）、敏成（4431）、國光生（4142）、高端疫苗（6547）等成為政策加持的人氣明星股。所以緊盯著聰明錢往哪走，就會找到下一波主流。

緊盯市場資金流向

就能找到下一波主流

說到下半年主流，首先想到的就是必定不會缺席的蘋概股，預估蘋果今年iPhone新機將推出4款，分別為1款5.4吋、2款6.1吋、1款6.7吋，新機銷量可達7000萬支，第3季起逐季成長。由於今年iPhone12升級幅度大，除了4款皆支援5G之外，PCB升級高頻高速、鏡頭升級為7P、全系列皆標配OLED等，受惠規格提升與接單比重提升的個股將是投資亮點。

iPhone12今年在主機板設計上，因晶片承載數量增加，因此整體主機板總面積將較上一代增加10%～20%；材料方面，5G手機要求更高的傳輸速度與較高的抗熱系數，因此材料規格也較上一代升級，受惠業者包括臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）及華通（2313）。

鏡頭方面，畫素將從1200萬升級至2000萬畫素，並可望採用7P鏡頭，7P價格相對6P貴了約1倍，1個7P鏡頭的貢獻約等於2個6P鏡頭，估玉晶光（3406）在2款低階iPhone將拿下40%以上的7P鏡頭供應，同時也是ToF（飛時測距）接收器鏡頭的主要供應商。