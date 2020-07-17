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冷凍櫃股誰將先解凍 4款質優冷門股挑潛力黑馬

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

一直以來，權證、ETF都有造市機制，惟獨個股沒有，金管會預計明年6月底前上路，在此之前，不妨從中尋找有機會解凍的冷門股，只要是體質佳、展望不差，都有機會成為潛力黑馬。

近2年來，台股殭屍股問題嚴重，也成為立法院財委會高度關注焦點，由於海外許多主要國家股市個股造市機制已行之多年，有鑑於此，為了解決僵屍股問題，金管會明年將推動股票造市制度，針對獲利佳但流動性差的「冷門股」，由證券商提供造市機制，以擴大成交量，讓市場交易更加活絡，全案預計今年第3季拍板，金管會主委黃天牧也首度表示，最快將於明年6月底前上路。

造市機制活絡市場

金管會表示，目前對於權證、ETF都有造市機制，但股票沒有，據證交所規畫，未來對於一些體質好、獲利佳但流動差的股票，希望能比照新加坡、南韓等國作法，有一套造市制度，證交所未來會訂出「體質佳但流動性差」的具體認定標準，例如以每天成交張數不到50張或100張、或以周轉率等來看流動性；至於體質佳，基本上不能有累積虧損，可以淨值或每年發放股利等數據來認定，未來證交所會對券商提供誘因，包括經手費減免，或另外提供獎勵、競賽獎金等，以鼓勵券商扮演造市者，活絡交易量。

在台股櫃買市場出現近期千億元量能以前，其實有許多的中小型股，甚至大型股成交量都相對低迷，主要原因在於市場的資金總是追逐較有效率的股票，也就是所謂的主流、熱門股。

冷門股將重獲青睞

因為這些主流、熱門股能輕易的讓投資人在短時間馬上看見獲利，甚至因為量能大，相對進出也方便，在這種惡性循環下，很多具有獲利及成長潛力的公司，就會因市場的沒看見而成為所謂的冷門股，甚至是僵屍股，所幸，未來在造市機制上路，這些體質好的冷門股將可重獲市場重視，投資人也能更有效率地來進出，所以，為了搶在市場之前卡位，如何在冷門股上有策略的超前部署就相對重要。

操作留意5大面向

根據筆者過去的投資經驗來看，一檔有潛力或業績好的冷門股有5大面向必須留意：

1、進出時須分批，以避免量少導致股價波動大。

2、在長期看好的狀況下，可用定時定額方式來投資。

3、可找尋產業內具有寡占地位的冷門股，長線成為黑馬的機會大。

4、冷門股如果獲得法人青睞，那麼法人長期的買超將可大幅提升本益比。

5、最重要的，操作冷門股須耐心、細心、長期追蹤。

以上5大面向若能遵循，相信少則2～3年，多則5年以上就能在投資的標的上取得一定的報酬率。

4大冷門股挑黑馬

以下就4大冷門股選股方向依序做介紹：（1）高價冷門股；（2）Q1高獲利冷門股；（3）上半年高成長冷門股；（4）低本益比。

先以高價冷門股來看，目前台股的高價股已多如過江之鯽，但實際上仍有許多高價股每天的成交量相對低迷，這些雖然具有很好的獲利能力，但因產業的特性不受投資人歡迎，空有好的獲利，實際上也是屬於冷門股的一員。

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