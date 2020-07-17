台幣驚驚漲 電子匯損重傷 資產喜孜孜

【文／蔡明翰】

內文：匯率對於金融市場有重要的影響地位，匯率的變動主要反映貨幣的供需變化，隱含著資金板塊的移動，其中影響資金移動方向的因素，主要憑藉當下市場對於景氣的看法，當看法樂觀時，市場願意投資高報酬，而承擔高風險的資金數將增加，因此資金將由穩定的發達國家流向波動較大的新興市場，大量資金由美元轉向亞幣，將使美元轉弱但亞幣轉強。

雙重打擊將放大衝擊

相反而言，若黑天鵝出現攪局，資金將快速回到穩定的發達國家避險，波動高的亞洲資金將流出，導致亞幣弱勢，美元因此轉強，今年上半年全球股市皆受到疫情的衝擊，經濟快速反轉下，外資在台股大量賣超，照理說外資將資金匯回避險，導致台幣轉弱，但各國央行紛紛出手搶救經濟，導致全球資金充沛，單單美國Fed即放出近2兆美元的資金。

第2季疫情衝擊之下，台幣逆勢升值近2%，雖長線因資金仍在國內，疫情衝擊過後將有助於外資回籠轉為買超，但也同步造就產業的基本面衝擊，台幣升值下將使上市櫃公司的美元營收換算成台幣時縮水，將列入業外的匯損。過往匯損產生時多為景氣正向循環時，因此營收增長而稍有匯損下，獲利面仍維持成長態勢，但今年在疫情衝擊產業需求，同步又受到匯損衝擊，雙重打擊下將放大匯損的衝擊。

大立光匯損數字驚人

目前已公布獲利的代表性個股便屬光學鏡頭龍頭廠大立光（3008），第2季稅後純益49.9億元、季減25.8%、年減23.9%，每股純益37.19元，為近8季來新低，主要為認列匯兌損失9.1億元，EPS消失約6.8元，其中獲利近2成被匯損吃掉，為歷年單季第2大匯損金額，加上第3季看法相對保守，導致股價重挫回測4千元關卡，使手機相關族群順勢拉回，加權指數漲勢停頓，但大立光財報不如預期主要以匯損所致，而匯損為一次性的影響，雖近期台幣強勢仍持續延續，預期匯損議題在財報公布股價下跌反映後將隨即消退，後續須關注的為展望相對保守的利空。

由過去經驗觀察，大立光執行長林恩平對展望的說法多相對保守，導致弱勢股價牽連相關族群與大盤，但後續台積電（2330）提出樂觀的展望，使得電子族群與指數皆轉為強勢，甚至大立光也自谷底回升，因此近期電子族群在公布財報之際，仍建議低毛利族群應先行避開，若股價僅因匯損導致財報低於預期而重挫，此時不失為極佳的介入良機。

資產族群帳面受惠大

台幣持續升值之下，雖外銷族群將受匯損所害，但仍有反向的受惠族群，主要集中在資產族群之中，主要在台幣持續升值下，公司持有的資產換算成美元的價值將持續增長，雖僅止於帳面上甚至可謂題材想像，但升值趨勢且財報公布之際，資金避開匯損族群，自然容易引導資金轉向資產族群，後續至8月中財報公布截止前，資金都有機會停留在資產族群中，導致股價延續相對強勢。