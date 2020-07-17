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市場飆股滿天飛 寄生上流處置股誰續強？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

最近股市熱度如同氣溫一般不停升高，飆漲的股票也愈來愈多，光是第2季漲幅達1倍以上的就有72檔。縱使飆股滿天飛，但這些飆股動輒不是拉上漲停，就是被摜壓至跌停，股價飛天遁地的極度瘋狂背後，恐怕有人為過度操控的風險，所以主管機關特別設立「注意」與「警示」的規範來降溫冷卻，就是希望避免投資人不理性追高而受傷。

在處置股中挑飆股

所謂注意股票，就是漲幅過大或者週轉率過高、成交量暴增等因素，由證交所及櫃買中心先公告提醒投資人必須注意短線風險，這時候買賣交易的方式仍維持不變。此外，注意股如果繼續異常波動，經常也會被要求揭露最新的財務資訊，結果往往公司一發布自結單月獲利呈現大幅成長的利多，又會助漲股價飆升氣焰。

至於處置股票，則是連續被列入注意股票後，如果交易仍有明顯異常現象，則進一步由證交所、櫃買中心決議列為處置股票，又稱為警示股票，一旦列為處置股票，改為人工撮合，也就是俗稱的「關禁閉」，短則5分鐘交易一盤，加重處置則可延長至20分鐘或更久才撮合一盤，且每次期間達10個交易日。

7月以來截至13日止，上市、櫃被處置的股票總共有50檔，被列為注意的股票更多，高達147檔，有些投資人戲稱，這些已被主管機關提醒「注意」的明牌，還能不注意嗎？

更有投資人會直接從處置股當中挑選飆股，因為流動性降低後，實務上有心人士如果想拉高反而更容易，所以通常處置股都是「愈關愈大尾」，以合一（4743）為例，今年前5次被處置期間反而平均上漲39%，中天（4128）從6月23日連續遭處置至今，結果反而氣勢更盛，股價漲了1.5倍，狂飆到159.5元。

處置期間通常前3天會反映被關禁閉、流動性轉差的利空，此時股價下跌機率高，反而可逢低找買點，因為成交量萎縮後，反而讓大戶難以出貨，大戶可能反手繼續拉抬，直到解禁後交易恢復正常，就容易出現爆量震盪的走勢，短線操作可停利下車一趟。當然，處置股是高風險、高報酬的積極型操作，可能連續噴出，也可能跳水重挫，建議投入資金比重不要高於2成。

仍可偏多操作

目前處置的個股中，有多檔生技妖股，例如合一、中天、亞諾法（4133）、美德,,,,,等，這些個股股價如脫韁野馬奔騰，已無法用基本面評估，建議以週K線為觀察，一旦爆量收黑就先出場。

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