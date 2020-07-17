全球瘋狂印鈔大戰 引動超級通膨？超級泡沫？

【文／阮文非】

在各國央行大舉量寬（QE）來救市、救經濟之下，不少專家警告可能會產生超級通膨，但也有不少投資人擔心市場充斥大量資金所造成的資產泡沫會爆破。「超級通膨」是鈔票氾濫至失去市場信心與購買力而幾乎淪為廢紙，個人財富也化為烏有。「資產泡沫」是一種經濟失衡現象，價格已經無關乎基本面而不合理的上升，到無以為繼時令泡沫爆破而使投資人損失慘重。

雖然超級通膨跟資產泡沫爆破的性質不同，但對任何人都沒有好處，而且源頭都跟鈔票氾濫成災有關。在各國、尤其美國近乎無限QE寬鬆之下，資產泡沫似乎已經成形，光是股市大漲而經濟基本面卻未能跟上已可見一斑。儘管目前全球通膨水準仍然偏低，別說超級通膨，只要經濟不通縮已讓多國政府鬆一口氣，但各央行狂印鈔票最終肯定要是付出代價的。到底未來是走向「超級通膨」抑或「泡沫爆破」？專家們各有不同意見。

超級通膨是下個問題

加拿大華人企業家趙長鵬是全球最大的虛擬貨幣交易所─幣安（Binance）的創始人，善於走在別人前面看清情勢，他擔心在聯準會（Fed）等主要國家央行不斷狂印鈔票之下，終將出現超級通膨。雖然投顧Pension Partners首席投資策略師蓋依特（Michael A. Gayed）認為超級通膨不會立即出現，但若按照目前的情勢發展下去，這問題就有可能爆發出來。

蓋依特指出，全球債務與國內生產毛額（GDP）比率，早在1月時已達到322%創新高，美國該比率也處在約107%。但當時疫情尚未爆發，各國也尚未大舉量寬救市！3月各國為救市而總發行鈔票規模逾2.1兆美元，若包含其他舉債等措施，總發行量更高達3.2兆美元，讓全球債務與GDP比率進一步上升至342%。

他認為各國負債情況已到失控地步，Fed已表示近乎零利率可能會維持至2020年，上美國負債水準已到不合理程度，最終將可能演變成超級通膨或市場對Fed失去信心。

除了美國政府為救市而祭出力度最強的振興措施之外，Fed近乎無限量QE之下，其資產負債表從2月的約4.2兆美元，急速增加至目前約7兆美元，讓美元指數從3月中最高接近103急跌至目前略高於96的水準，即反映出投資人對美元大量湧現而預期美元只會繼續走貶。

耶魯大學高級講師、摩根士丹利亞洲前主席羅奇（Stephen Roach）6月初撰文指出，美元做為全球主要儲備貨幣而擁有「過度特權」的時代將結束，甚至悲觀預期美元可能重貶35%、至2011年7月低點。美元指數當時在74點附近！若羅奇的預測一旦成真，在市場對美元失去信心而世界上又沒有其他貨幣可以取代美元地位的話，從石油、金屬到農產品等以美元計價的大宗商品價格肯定會因此大漲。在大家對鈔票失去信心之下，到時候即使不出現超級通膨，也肯定會引發惡性通膨。