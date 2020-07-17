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補教預言台大「死亡交叉」 資工分數恐贏電機

乘風破浪買好股 抓緊資金瘋狗浪 賺好！賺滿！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／編輯部彙整】

　

台股漲了這麼多了，該追或不追？是一個有相當難度的問題。在每個行情起飛時，我們絕對不會看到市場行情出現一致性的看法，一定會有人看多、也有人看空。投信投顧公會理事長張錫就一直持續樂觀認為，明年台股將拚20000點，主要是因為台股具有3大優勢，在「基本面好、殖利率相對高、匯率走勢強」下，看好2021年基本面回升，搭配資金面的回流，並指出不要預測高點，未來說不定會到20000點、30000點，顯然相當看好。

創高、泡沫都有人看

不過，也有保守一點的看法，台綜院創辦人劉泰英就對現在的熱絡行情示警，表示現在行情有點瘋狂，完全是資金行情且已和經濟基本面脫鉤，過度集中在股市的話可能造成大災難，股市會漲過頭、也會跌過頭，要小心泡沫何時會破。股市名嘴謝金河則是相當認同張錫的觀點，認為這幾年大家把台灣看得太差，有很多價值低估的標的，樂觀形容台股似乎又重回1985年到1990年的「錢淹腳目」時代。

台股近期出現少見的熱度，成交量動不動就2000億元之上，群益證券投資展望說明會對於下半年行情看法審慎樂觀，各大內資券商也紛紛表示看好台股，指數最高上看13000點。的確，台股的成交量又重回2000億元之上，一副要變成常態的樣子，且一度還逼近2800億元，這種盛況已經很久沒有看到了，並且量先價行，有了這種成交量，自然就營造出突破高點的動力。

專家表示，關於這波30年一次的資金浪潮，既然第3季一開始就來這麼一大波，之後必定需要些時間來整理修正，然後等第4季或明年第1季再來一波，也就是說，每一季都有機會來一波，但投資人不要心急，免得一時追高之後就先被短套。以下邀請到6位實戰專家，提供他們對資金行情獨到的操作心法及操作策略，給投資人參考。

12682可能只是起點

在台股準備要創歷史新高的這個時間點，居然不是在經濟大好時，而是在疫情過後、一切都還在重新回復秩序中，這的確很不合理，但回頭想想，股市今年一開始的跌法也是相當的不合理。因此在操作上要有個心態，就是：經濟明年一定會回升，所以股市與經濟不是全然脫鉤的，就看你是看現在、還是未來。

其次，一定要了解這個資金行情背後的成因，那就是「聯、準、會」，聯會準會怎麼樣？就是會放錢！因此，在操作上可以偏多，以一波多頭行情應該有相當的機會走1年來計算，今年的最低點在3月，那麼整段行情應該有機會走到2021年3月前後，接下來就要小心、邊走邊看。不過，近期漲幅實在太大，8月、9月可能會進入一段時間的整理，所以不用急著跳進去追，反而是要好好把握下次拉回的買點，然後等待第4季再漲一波。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/17 No.1206】想了解更多，詳洽02-27660800【即日起用3倍振興券訂閱《非凡商業周刊》，將可同時擁有《存股聖經》及《飆股聖經》別冊，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限。】

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