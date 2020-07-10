7月生技展翅高飛 疫苗 快篩受矚目 還有得拚

【文／黃靖哲】

即使全球解封，但國與國之間的交通與各種重要會展，多數仍停辦或禁止。但是台灣在防疫成功的帶動之下，不但成為全球各國爭相模仿防疫的重要示範，亞州生技大展將從7月22日起連續5天再次在台北如火如荼的推動，這也是目前全球惟一沒有停辦的生技展覽。

受到新冠肺炎疫情的影響，採取線上與現場同時直播的方式。由於生技展每年都有國際媒合的重要生意與技術交流，相信本次獨家且領先全球的生技展，比以往更受到市場的矚目；另外，提前在15日也有傳媒舉辦生技論壇為大展熱身，兩者主題相當接近，都在於後疫情時代如何啟動防疫的相關生技產業。

疫苗商機相當驚人

首先登場的是7月15日的生技論壇，此論壇由晟德（4123）與高端疫苗（6547）協辦，將對疫苗產業在台灣的進度做出更為詳細的說明。與過去許多流感或冠狀病毒不同，由於全球新冠肺炎在高溫的夏季人數持續上升，多數專家學者認為，秋冬溫度降低病毒再起機會大增，將再次嚴重威脅全人類生命。WHO估計，全球將需要近13億劑的疫苗，整體商機達到近240億美元，這使得各家疫苗廠商無不使出全力，在人類存亡與商機並存當中爭取未來的一席之地。

屆時高端疫苗與晟德集團下國光生（4142）當然成為國內外注目的焦點，目前高端疫苗的進度已經到了最接近人體的靈長類實驗，通常只有對於疫苗或新藥，前期效果十分顯著狀況下，才會採取靈長類實驗，占動物實驗總比率約只有2%，顯然高端疫苗對疫苗前期和實驗結果深具信心，且經過靈長類實驗後，未來人體實驗速度與質量都可能有更好的數據出現。

國光生則直接申請國內第1期人體實驗，目前仍在審核中。以全球疫苗僅有少數約7到8個產品。就疫苗技術而言，由於1期、2期人體實驗著重在安全性、抗體。劑量和實驗對象都可調整及過濾。

永昕可望大放異彩

在全球FDA（食品藥品檢驗局）都急於等待疫苗問世的心態下，雖非百分之百，但一般認為較容易通過。以國外案例來看，速度較快的MODERNA公布1期實驗前股價持續多頭衝到80美元、康希諾衝高到246元港幣，高端疫苗與國光生如果順利進入1期人體實驗階段，股價仍有持續多頭的機會。

且晟德集團本次看準新冠肺炎相關需求帶動，旗下永昕（4726）十年磨一劍，相關蛋白合成技術有機會大放異彩，且由於國光生、嬌生、康希諾，甚至阿利斯康等都屬於「病毒蛋白重組」或「減毒」相關疫苗，蛋白合成技術成為量產疫苗的關鍵技術對國光生未來代工或自製相關疫苗能量大幅增加，股價領先拉高表態。可說是本次疫苗產業當中，異軍突起的亮眼角色，月線出現底部出量，仍有持續推高空間。