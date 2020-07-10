創新高該上車？下車？ 用遛狗理論找出合理買賣點

【文／林明謙】

現在大盤是不是真的漲太多了？現階段大盤站上12000點，投資人到底該不該上車？還是該下車？這真的是一個很掙扎的時刻！這讓筆者想起一個股市與經濟的理論，那就是「遛狗理論」。所謂的「遛狗理論」是指：「股市和經濟」就像「狗和主人」一樣，當主人在路上散步的時候，狗兒會在主人身旁、前前後後的跑來跑去，但不管狗兒再怎麼跑，總是會跑回主人身邊，因此當股價漲太多或是跌太深的話，就會有一股力量會把它給拉回來。

這股拉回來的力量，我們通常可以用「乖離率」這個技術指標來看，其中最具代表性的就是「年線乖離率」，當股價偏離250天的年線太遠時，就會修正回來，因此拉回來只是時間早晚的問題。

修正只是早晚的問題

在這裡我們先回答一個重要問題，就是：該不該進場？這絕對不是一個容易回答的問題，因為在股市中，我們要關心的答案不只是「未來大盤會不會漲？」就這個問題來說，筆者先給出一個結論，那就是短期的大盤年乖離率來至9%以上後確實是有點大，但是可以考慮在拉回至3%～5%後進場，因為筆者仍看好今年第4季到明年第1季的復甦與回升行情，因此投資人可以有一個中期抱著的基本持股，這個比重最好不要低於3成！

還有一個重要問題則是：大盤會怎麼波動？這個問題比較沒有人能明確知道，到底是先上後下、還是先下後上？又或者是區間整理？緩慢持續上漲？漲跌問題只有2個答案，但是這個波動的問題答案卻有好幾個，並且會影響投資人的操作行為。

因此，在不知道大盤會如何波動的情況下，筆者會建議持股已經滿手狀態或持股很高者，可以先減個2成、3成的持股，免得抱股壓力太大而影響判斷，剩下的就好好抱著，因為你不知道股價會不會繼續的上漲，這是一個事實、而且要先接受這個事實，我們就不會壓得滿手都是股票，讓出一些空間抱現金，你的操作與看法將會更加的得心應手。至於空手或持股很低的投資人，也不用看太空，可以先加碼個2成、3成，後續若有拉回時可以再慢慢加碼。

為了更具體來看遛狗理論，我們以整個加權指數過去10年的年線乖離率統計值來觀察，從2010年7月5日至2020年7月3日、共2462個交易日中，這段期間經歷過「歐債風暴、新冠肺炎」等歷史事件性的大跌，我們發現最大的年線正乖離率為14%，而最大的年線負乖離率居然高達21%，就是今年3月大跌時所創下的新紀錄。

年乖離率看遛狗理論

以目前指數在12000點來看，14%的正乖離率相當於1700點、21%的負乖離率則相當於2500點，這些都是之前曾經出現過的乖離率，因此台股真的要漲起來的話，可以漲這麼多；同樣的，跌下來也是可以跌得很深，跌到令人無法想像與不可思議，這可以理解為：當股市這隻活潑的小狗要跑離主人身邊的話，是真的可以跑得很遠的。