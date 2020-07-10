快訊

台鐵自強號彰化出軌 內部推斷人為疏失：沒煞好車

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創新高該上車？下車？ 用遛狗理論找出合理買賣點

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

現在大盤是不是真的漲太多了？現階段大盤站上12000點，投資人到底該不該上車？還是該下車？這真的是一個很掙扎的時刻！這讓筆者想起一個股市與經濟的理論，那就是「遛狗理論」。所謂的「遛狗理論」是指：「股市和經濟」就像「狗和主人」一樣，當主人在路上散步的時候，狗兒會在主人身旁、前前後後的跑來跑去，但不管狗兒再怎麼跑，總是會跑回主人身邊，因此當股價漲太多或是跌太深的話，就會有一股力量會把它給拉回來。

這股拉回來的力量，我們通常可以用「乖離率」這個技術指標來看，其中最具代表性的就是「年線乖離率」，當股價偏離250天的年線太遠時，就會修正回來，因此拉回來只是時間早晚的問題。

修正只是早晚的問題

在這裡我們先回答一個重要問題，就是：該不該進場？這絕對不是一個容易回答的問題，因為在股市中，我們要關心的答案不只是「未來大盤會不會漲？」就這個問題來說，筆者先給出一個結論，那就是短期的大盤年乖離率來至9%以上後確實是有點大，但是可以考慮在拉回至3%～5%後進場，因為筆者仍看好今年第4季到明年第1季的復甦與回升行情，因此投資人可以有一個中期抱著的基本持股，這個比重最好不要低於3成！

還有一個重要問題則是：大盤會怎麼波動？這個問題比較沒有人能明確知道，到底是先上後下、還是先下後上？又或者是區間整理？緩慢持續上漲？漲跌問題只有2個答案，但是這個波動的問題答案卻有好幾個，並且會影響投資人的操作行為。

因此，在不知道大盤會如何波動的情況下，筆者會建議持股已經滿手狀態或持股很高者，可以先減個2成、3成的持股，免得抱股壓力太大而影響判斷，剩下的就好好抱著，因為你不知道股價會不會繼續的上漲，這是一個事實、而且要先接受這個事實，我們就不會壓得滿手都是股票，讓出一些空間抱現金，你的操作與看法將會更加的得心應手。至於空手或持股很低的投資人，也不用看太空，可以先加碼個2成、3成，後續若有拉回時可以再慢慢加碼。

為了更具體來看遛狗理論，我們以整個加權指數過去10年的年線乖離率統計值來觀察，從2010年7月5日至2020年7月3日、共2462個交易日中，這段期間經歷過「歐債風暴、新冠肺炎」等歷史事件性的大跌，我們發現最大的年線正乖離率為14%，而最大的年線負乖離率居然高達21%，就是今年3月大跌時所創下的新紀錄。

年乖離率看遛狗理論

以目前指數在12000點來看，14%的正乖離率相當於1700點、21%的負乖離率則相當於2500點，這些都是之前曾經出現過的乖離率，因此台股真的要漲起來的話，可以漲這麼多；同樣的，跌下來也是可以跌得很深，跌到令人無法想像與不可思議，這可以理解為：當股市這隻活潑的小狗要跑離主人身邊的話，是真的可以跑得很遠的。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/10 No.1205】想了解更多，詳洽02-27660800【即日起用3倍振興券訂閱《非凡商業周刊》，將可同時擁有《存股聖經》及《飆股聖經》別冊，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限。】

相關新聞

財報明星股 台股下一波誰最給力？

美股、台股進入財報公布期，股價想有續航力就一定要有基本面的支撐，本單元專家將從美、台財報、台幣強升、投信基金壓寶股、母以子貴股等多角度切入，找出台股下一波最給力的明星股，以期幫助投資人在未來投資獲利。

美國大選玩變化球！ 華爾街進行超前部署

美國將在11月舉行總統大選，本來連任機率高的川普，出現情勢大逆轉，最近民調顯示拜登明顯領先。如果川普敗選，股市、經濟會發生什麼事？最近華爾街已開始為拜登勝選做準備。

最有效的當沖戰法 遵循無法無天才能飛上天

身處內資當道的激動行情，真想當沖就得先做功課，不妨依循「無、法、無、天」四字口訣，對於接下來的多空都無所畏懼，建議此時可沿5日線操作人氣高、股價強等族群。

創新高該上車？下車？ 用遛狗理論找出合理買賣點

現階段大盤站上12000點，到底該不該上車？還是該下車？這是個令人萬分掙扎的時刻！這時專家要告訴你，用「遛狗理論」來找出股價的合理範圍，並進一步研判何時該上車、下車。

7月生技展翅高飛 疫苗 快篩受矚目 還有得拚

近半年來，生技股一直是盤面亮點之一，很多市場矚目的相關生技族群早已漲翻天，在進入生技月的同時，若把焦點擺在疫苗、快篩等相關族群，操作時搭配技術面，還是有利可圖。

股價狂想曲 會漲的就是好股

千金股、銅板股，會漲的股票就是好股，市場專家帶你釐清上漲的特質，抓對時機才是王道。 狂想曲1》高價股站穩穩 狂想曲2》銅板股蟄伏中 狂想曲3》零股也能立大功

PS5帶旺遊戲業 下半年誰能雞犬升天

家用遊戲機霸主SONY宣布推出下一世代PS5新主機，並預計在第4季開賣，讓相關供應鏈廠商出貨動能看旺，加上第3季又是遊戲產業傳統旺季，下半年遊戲產業可謂不容小覷。

散戶績效贏投資大咖 危機？還是大咖們要反省？

透過不少專業機構數據統計，這次散戶表現比投資大咖還出色，儘管市場老手們不斷提出風險控管警訊，然而卻逃不過績效過差的事實，究竟是危機將至，還是大咖們該反省了？

鴻海200元何時來？ 小股東短 中 長操作攻略

這次鴻海股東會中，「200元」的話題再度被提起，投資人最關心的就是：鴻海股價到底何時才能見到200元？對於鴻海的小股東來說，短、中、長線操作該如何擬定策略？

除息隔日沖車輪教戰 操盤手套息密技大公開

每個人參與除權息的方式都不盡相同，有的人慢慢布局、耐心等待，有的人則是快進快出、有賺就跑，本文專家將帶大家了解自營商常用的除權息股操作手法，讓投資人在參與時多一種操作選擇。

神奇的Q3行情解密 台股藍圖＋王牌黑馬完全攻略

第2季即將結束，進入第3季之後，大家更看不懂行情了？！基本面利空頻傳，股市卻看回不回，到底怎麼回事？第3季將會是一波最令人捉摸不定的行情，卻也可能是投資人再賺一波的好機會，但是，別忘了，不做好準備就沒有賺的機會！本單元邀集基本面、技術派專家，為你擬定全方位攻略。

12家新兵蟄伏中 精實股報到2度蜜月行情可期

受新冠疫情影響，台股IPO新掛牌市場相當冷清，若仔細觀察今年12家新兵上市股普遍都有上漲，甚至有脫穎而出的好標的，未來只要持續關注，仍有機會出現讓人眼睛一亮的蜜月行情。

熱門新聞

7月生技展翅高飛 疫苗 快篩受矚目 還有得拚

創新高該上車？下車？ 用遛狗理論找出合理買賣點

美國大選玩變化球！ 華爾街進行超前部署

最有效的當沖戰法 遵循無法無天才能飛上天

財報明星股 台股下一波誰最給力？

台灣 已經起風了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。