最有效的當沖戰法 遵循無法無天才能飛上天

【文／李蜀芳】

自90年代以來直至今年，筆者第一次看到內資KO外資，主導台股多空方向，外資淪為套利的配角，內資影響力只有70年代可與之相比，但也因為如此個股股價當日波動變得相當大，加上指數自8523點漲到12249點，在漲多下，投資人更想以當沖取代長期投資，是故每天當沖比居高不下，但統計下來真正靠當沖賺錢的能夠有幾人？

以5日線做為判斷

在此針對目前內資當道的激動行情下幫讀者歸納出以下最有效的當沖戰法，其簡易口訣為「無」、「法」、「無」、「天」，茲論述如下：

無：無多、空立場，只管當日有、無差價可賺。當沖是無須管個股未來趨勢是多或空的，因為當沖是「今日事、今日畢」的，是故可以利用以下方法來賺取向上沖或向下沖的價差，例如「正」、「負」乖離距離5日線過大時，股價在5日線上稱之為正乖離，在其之下稱之為負乖離。

一般而言，只要拉大正、負乖離至2%～4%以上時，股價往往就會有非常高的機率出現上、下影線，並去收斂5日線的正或負乖離，是故可利用正、負乖離過大時下場去做當沖。

可在做當沖準備時：1.搜尋出前一日或當日股價已拉大正、負乖離開口擴大之個股，正乖離過大則預備向下沖之標的，反之負乖離則為向上搶差價的標的；2.當日配合個股盤中江波走勢圖正乖離過大個股，不再一波比一波高時且量能放大之個股可伺機向下沖，反若屬負乖離過大，當日江波走勢圖不再一波比一波低時而向下殺已量縮則可伺機進場做當沖短多（附圖1、2）。

以投本比做為依據

法：利用投信前一日「投本比」大買或大賣之個股來當沖。由於目前內資當道下，投信對中、小型股股價之影響力往往遠大於外資，當然權值股還是得看外資臉色，但中小型股卻往往由內資控盤，是故可在前日收集投信大買或大賣之中小型股預備隔日來當沖。

以下為操作方式：1.投信買、外資也買之中小型股為優先選擇標的，若屬買、賣不同調，則看大戶偏向哪一方？但近期觀察只要是中小型股基本上皆是投信占上風；2.配合技術面出現a.三角形收斂尾端出量向上則向上沖；反之，向下沖。b.平台整理突破帶量向上則向上沖，平台整理向下破平台下緣帶大量則向下沖。c.頸線帶量突破向上沖，反之頸線帶量跌破則向下沖。d.日K棒爆大量，爆大量之K棒向下跌破其下緣偏空向下沖，反之突破其K棒上緣則偏向做當沖短多。e.一樣須配合個股江波走勢圖尋找切入當沖之點位（詳見圖1、3，及附圖4～7）。