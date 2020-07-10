美國大選玩變化球！ 華爾街進行超前部署

【文／阮文非】

美國即將在11月3日舉行總統大選，本來連任機率較高的川普，受到新冠肺炎疫情重創美國經濟的影響，讓他最得意的美股漲勢和近乎全民就業等政績一下子化為烏有，更慘的是黑人佛洛伊德（George Floyd）5月遭警暴死亡，終於讓民怨大爆發而使社會撕裂情況更激化。最近美國民調已顯示民主黨的拜登明顯領先川普，連極度自戀的川普也曾暗示自己會敗選。華爾街已開始為拜登勝選做準備。

拜登支持率超越川普

儘管目前投資人仍然把焦點放在是否會爆發第2波疫情，讓美國弱勢的經濟復甦被吞噬，但已有部分基金經理人為拜登可能勝選做準備，包括減持美股部位和放空美元。

Federated Hermes首席股市策略師歐蘭杜（Phil Orlando）認為以目前民調來看，只要現在投票，拜登肯定贏。最新的Reuters/Ipsos民調顯示，在已登記為選民裡，拜登支持率領先川普8個百分點。

除了拜登人氣領先外，在此氣勢下，民主黨還有可能在大選中贏回參眾兩院的主導權，專家認為川普與共和黨過去推出的企業減稅等被華爾街叫好的政策，可能難以繼續下去；拜登自己也揚言在勝選後會調高企業稅。

Amundi Pioneer資產管理的投資組合經理人烏帕迪雅雅（Paresh Upadhyaya）預期拜登上台後可能把企業稅率從目前21%調高至28%，這恐讓標普500企業整體的每股獲利減少約20美元，從而讓投資人逃離美股並傷害到美元價值。Laffer Tengler Investments投資組合經理人拉菲（Arthur Laffer Jr.）也認為拜登勝選只會令美國經濟成長幅度放緩，並對美元構成壓力。

瑞銀全球財富管理在研究報告中指出，民主黨得勢之後可能不利於能源股與金融股，因為川普的政策是偏向有利於這兩大產業，包括放寬開採能源的限制和放寬金融業管制等，但是這些政策一直遭到民主黨的抨擊。

貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）最近以大選選情不明確和財政振興經濟措施的效用逐漸消失為由，把美股評等調降至中立。在華爾街，凡是評等「非買進」，即等於建議大家賣出。

拜登勝選只有利空？

儘管不少機構與專家認為路線偏左的拜登上台和民主黨拿回國會控制權等，會不利於美國經濟和美股前景，但仍然有不少投資人相信拜登勝選和民主黨拿下國會，不見得會不利美股。尤其外界認為只要有需要，聯準會就會出手挽救經濟，就連聯準會自己也釋放出這樣的訊息。更何況民調向來有偏差，光是2016年的民調，就未能預測到川普以素人之姿打敗政壇老手希拉蕊。

雖然不少專家認為拜登的部分政策對美股不利，川普也認為自己在11月大選可能敗陣，美股將大跌至一文不值，但摩根大通卻認為拜登勝選不一定就是利空，研究報告甚至認為拜登11月若勝選，美股走勢將會是「中間偏正面」，因為就算拜登要調高企業稅率，其也可能降低中國貨的進口關稅，並增加基礎建設的財政支出，這些都有利美國經濟發展。