快訊

台鐵自強號彰化出軌 內部推斷人為疏失：沒煞好車

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國大選玩變化球！ 華爾街進行超前部署

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

美國即將在11月3日舉行總統大選，本來連任機率較高的川普，受到新冠肺炎疫情重創美國經濟的影響，讓他最得意的美股漲勢和近乎全民就業等政績一下子化為烏有，更慘的是黑人佛洛伊德（George Floyd）5月遭警暴死亡，終於讓民怨大爆發而使社會撕裂情況更激化。最近美國民調已顯示民主黨的拜登明顯領先川普，連極度自戀的川普也曾暗示自己會敗選。華爾街已開始為拜登勝選做準備。

拜登支持率超越川普

儘管目前投資人仍然把焦點放在是否會爆發第2波疫情，讓美國弱勢的經濟復甦被吞噬，但已有部分基金經理人為拜登可能勝選做準備，包括減持美股部位和放空美元。

Federated Hermes首席股市策略師歐蘭杜（Phil Orlando）認為以目前民調來看，只要現在投票，拜登肯定贏。最新的Reuters/Ipsos民調顯示，在已登記為選民裡，拜登支持率領先川普8個百分點。

除了拜登人氣領先外，在此氣勢下，民主黨還有可能在大選中贏回參眾兩院的主導權，專家認為川普與共和黨過去推出的企業減稅等被華爾街叫好的政策，可能難以繼續下去；拜登自己也揚言在勝選後會調高企業稅。

Amundi Pioneer資產管理的投資組合經理人烏帕迪雅雅（Paresh Upadhyaya）預期拜登上台後可能把企業稅率從目前21%調高至28%，這恐讓標普500企業整體的每股獲利減少約20美元，從而讓投資人逃離美股並傷害到美元價值。Laffer Tengler Investments投資組合經理人拉菲（Arthur Laffer Jr.）也認為拜登勝選只會令美國經濟成長幅度放緩，並對美元構成壓力。

瑞銀全球財富管理在研究報告中指出，民主黨得勢之後可能不利於能源股與金融股，因為川普的政策是偏向有利於這兩大產業，包括放寬開採能源的限制和放寬金融業管制等，但是這些政策一直遭到民主黨的抨擊。

貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）最近以大選選情不明確和財政振興經濟措施的效用逐漸消失為由，把美股評等調降至中立。在華爾街，凡是評等「非買進」，即等於建議大家賣出。

拜登勝選只有利空？

儘管不少機構與專家認為路線偏左的拜登上台和民主黨拿回國會控制權等，會不利於美國經濟和美股前景，但仍然有不少投資人相信拜登勝選和民主黨拿下國會，不見得會不利美股。尤其外界認為只要有需要，聯準會就會出手挽救經濟，就連聯準會自己也釋放出這樣的訊息。更何況民調向來有偏差，光是2016年的民調，就未能預測到川普以素人之姿打敗政壇老手希拉蕊。

雖然不少專家認為拜登的部分政策對美股不利，川普也認為自己在11月大選可能敗陣，美股將大跌至一文不值，但摩根大通卻認為拜登勝選不一定就是利空，研究報告甚至認為拜登11月若勝選，美股走勢將會是「中間偏正面」，因為就算拜登要調高企業稅率，其也可能降低中國貨的進口關稅，並增加基礎建設的財政支出，這些都有利美國經濟發展。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/10 No.1205】想了解更多，詳洽02-27660800【即日起用3倍振興券訂閱《非凡商業周刊》，將可同時擁有《存股聖經》及《飆股聖經》別冊，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限。】

相關新聞

財報明星股 台股下一波誰最給力？

美股、台股進入財報公布期，股價想有續航力就一定要有基本面的支撐，本單元專家將從美、台財報、台幣強升、投信基金壓寶股、母以子貴股等多角度切入，找出台股下一波最給力的明星股，以期幫助投資人在未來投資獲利。

美國大選玩變化球！ 華爾街進行超前部署

美國將在11月舉行總統大選，本來連任機率高的川普，出現情勢大逆轉，最近民調顯示拜登明顯領先。如果川普敗選，股市、經濟會發生什麼事？最近華爾街已開始為拜登勝選做準備。

最有效的當沖戰法 遵循無法無天才能飛上天

身處內資當道的激動行情，真想當沖就得先做功課，不妨依循「無、法、無、天」四字口訣，對於接下來的多空都無所畏懼，建議此時可沿5日線操作人氣高、股價強等族群。

創新高該上車？下車？ 用遛狗理論找出合理買賣點

現階段大盤站上12000點，到底該不該上車？還是該下車？這是個令人萬分掙扎的時刻！這時專家要告訴你，用「遛狗理論」來找出股價的合理範圍，並進一步研判何時該上車、下車。

7月生技展翅高飛 疫苗 快篩受矚目 還有得拚

近半年來，生技股一直是盤面亮點之一，很多市場矚目的相關生技族群早已漲翻天，在進入生技月的同時，若把焦點擺在疫苗、快篩等相關族群，操作時搭配技術面，還是有利可圖。

股價狂想曲 會漲的就是好股

千金股、銅板股，會漲的股票就是好股，市場專家帶你釐清上漲的特質，抓對時機才是王道。 狂想曲1》高價股站穩穩 狂想曲2》銅板股蟄伏中 狂想曲3》零股也能立大功

PS5帶旺遊戲業 下半年誰能雞犬升天

家用遊戲機霸主SONY宣布推出下一世代PS5新主機，並預計在第4季開賣，讓相關供應鏈廠商出貨動能看旺，加上第3季又是遊戲產業傳統旺季，下半年遊戲產業可謂不容小覷。

散戶績效贏投資大咖 危機？還是大咖們要反省？

透過不少專業機構數據統計，這次散戶表現比投資大咖還出色，儘管市場老手們不斷提出風險控管警訊，然而卻逃不過績效過差的事實，究竟是危機將至，還是大咖們該反省了？

鴻海200元何時來？ 小股東短 中 長操作攻略

這次鴻海股東會中，「200元」的話題再度被提起，投資人最關心的就是：鴻海股價到底何時才能見到200元？對於鴻海的小股東來說，短、中、長線操作該如何擬定策略？

除息隔日沖車輪教戰 操盤手套息密技大公開

每個人參與除權息的方式都不盡相同，有的人慢慢布局、耐心等待，有的人則是快進快出、有賺就跑，本文專家將帶大家了解自營商常用的除權息股操作手法，讓投資人在參與時多一種操作選擇。

神奇的Q3行情解密 台股藍圖＋王牌黑馬完全攻略

第2季即將結束，進入第3季之後，大家更看不懂行情了？！基本面利空頻傳，股市卻看回不回，到底怎麼回事？第3季將會是一波最令人捉摸不定的行情，卻也可能是投資人再賺一波的好機會，但是，別忘了，不做好準備就沒有賺的機會！本單元邀集基本面、技術派專家，為你擬定全方位攻略。

12家新兵蟄伏中 精實股報到2度蜜月行情可期

受新冠疫情影響，台股IPO新掛牌市場相當冷清，若仔細觀察今年12家新兵上市股普遍都有上漲，甚至有脫穎而出的好標的，未來只要持續關注，仍有機會出現讓人眼睛一亮的蜜月行情。

熱門新聞

7月生技展翅高飛 疫苗 快篩受矚目 還有得拚

創新高該上車？下車？ 用遛狗理論找出合理買賣點

美國大選玩變化球！ 華爾街進行超前部署

最有效的當沖戰法 遵循無法無天才能飛上天

財報明星股 台股下一波誰最給力？

台灣 已經起風了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。