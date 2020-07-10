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財報明星股 台股下一波誰最給力？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

時間進入7月後，法人關注的除了電子進入第3季傳統旺季的成長力道之外，將陸續公布的第2季財報也為另一個重點，尤其以往在第3季旺季前就表現優異的族群，預期後續旺季有望表現更加強勁，因此，近期財報表現將成為市場的焦點。

美股財報公布前

市場多呈現保守看法

7月並非僅台股進入財報公布期，美股也即將進入密集財報週，並且如過往一般，由金融股領軍先行公布，再接著消費與科技類股登場，今年第2季美國受到疫情衝擊，許多經濟重鎮5月時皆經歷了封城政策洗禮，因此經濟面受到重大衝擊，市場預期企業獲利將延續第1季衰退的格局，將較去年衰退6%。

但根據近2年美股財報公布前後的觀察，財報公布前多呈現保守看法，因此結果反而容易出現優於預期，其中，值得留意的仍以台股關聯度較高的科技股為主，包括微軟、Google母公司Alphabet、高通、超微與蘋果等。

其中，微軟表現與展望仍有望優於預期，但主要因微軟的雲端運算業務所帶動，因疫情導致遠距工作需求急速增長，加速運用雲端服務，微軟的雲端服務Azure和雲端應用軟體皆維持強勁成長，Google主要成長力道也來自於雲端與軟體服務，因此台股中雲端業務相關族群有望間接受到激勵。

高通掌握5G手機晶片的主要市場，在財報公布之際，更重要的是對於下半年5G手機銷售的看法，但在歐、美封城陸續解禁下，預期手機需求將逐季轉佳，若高通對後續展望表達樂觀看法，預期對手機族群將有激勵作用，尤其在手機相關晶片表現將更為強勢。

超微受惠疫情激勵桌機與筆電的需求，預期財報有望表現優異，後續展望又因下半年新品上市，預期將維持樂觀看法，因此，台股供應鏈中的電腦板卡族群將為主要受惠族群，加上板卡族群具有高殖利率的優勢，在近期除權息期間有望表現相對強勢，值得持續留意。

蘋果新品將上市

下半年展望偏向樂觀

至於蘋果受到疫情衝擊較大，第2季美國蘋果實體店面大量關閉，因此銷售量大幅下滑，但下半年將有大量新品將出爐，展望有望偏向樂觀，其中，市場較關注的包括MacBook與iPhone。

MacBook在上回WWDC有提及，未來CPU將採用ARM架構處理器，意味蘋果將跳過Intel而自製處理器，未來MacBook將與iPad、iPhone使用相同蘋果自製處理器，因此將交由台積電（2330）代工生產，包括台積電與相關供應鏈都將因此受惠。此外，先前Intel晶片將USB IC晶片整合於其中，未來蘋果自製處理器將另外納入IC晶片，相關IC設計公司都有望因此受惠。

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