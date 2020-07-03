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鴻海200元何時來？ 小股東短 中 長操作攻略

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／賴建承】

鴻海（2317）於6月23日召開股東會，資深股民─阿土伯親自到場參加，而這也是董事長劉揚偉首度主持會議，使得本次股東會成為市場矚目焦點。在去年財報與股利分配之外，鴻海的轉型之路能否成功，更是許多股東們關心之議題！

尤其在劉揚偉的報告裡，強調以「三加三」為公司重要發展策略，冀望能勾勒出鴻海新的未來，並致力於毛利率之提升！在如此正向的規畫下，投資鴻海之機會來臨了嗎？短、中、長線該如何擬定操作策略？筆者將於後文針對基本面與技術面剖析。

近期鴻海在股東會加持與外資買盤回籠下，股價悄悄走揚，短線題材建議放在除息行情、第2季財報與技術面的補漲。由於鴻海訂定7月23日為除息交易日，配發4.2元現金股利，若以6月29日收盤價85.2元計，現金股利殖利率約4.9%，在大型股中具有吸引力。

鴻海股息殖利率高

鴻海第1季營收9297億元，年減11.99%，毛利率僅4.5%，EPS0.15元，5月營收3869.8億元，年增率0.72%，累計今年前5月營收約1.69兆元，年減6.74%，在歐美疫情肆虐下能有此成績實屬不易。公司日前法說會表示，第2季業績可望季增15%以上，不過以4月、5月的成績單來推估，將比預期來得佳，但仍較去年同期下滑約個位數百分點，預估第2季EPS約1.8元。

股東會後外資買盤轉趨積極，千張以上大戶持股比率來到70.09%，配合日KD交叉向上與MACD翻紅轉正，股價已站上所有均線，不過極短線與5日線乖離過大，操作上不追高，待拉回5日線再行切入。而就短線布局來看，由於每股淨值仍有87.45元，且最大壓力在1月30日空方缺口86.2元～92.1元，故只要盤勢維持多頭，鴻海短線上當有機會封閉前述缺口。

至於在中線操作策略上，則以下半年展望為依歸，企業產品產線原則上在2020年變化不會很大，由於下半年為蘋果iPhone新機組裝旺季，業績肯定較上半年突出，只不過近期歐美疫情有二度擴散跡象，須留意後續可能對蘋果新機銷售帶來負面影響，因此，法人保守預估2020年營收約5.41兆元，年增率1.35%，稅後EPS8.8元。雖然今年毛利率可望逐季改善，不過整體本質上仍與過去幾年相當，尤其鴻海自2000年以來，營收由920.6億元成長至2019年的5.34兆元，營收20年來成長了57倍，不過EPS僅在2007年前呈現成長趨勢，同時在2005年～2007年的EPS超過10元，但自2008年以後，鴻海的EPS就無法伴隨營收成長而有突出表現。

公司不宜現金減資

之所以會造成此現象，主要是毛利率、營益率、淨利率等呈現逐年下滑趨勢，顯示代工業面臨了龐大殺價競爭壓力，這也是2008年金融海嘯後鴻海股價無法有效站回10年線的最主要因素。雖然今年在毛利率等方面仍面臨壓力，不過在傳統旺季加持下，配合月KD剛自50附近黃金交叉，一旦10年線89元反壓突破，股價不排除有上演中線多頭攻勢之契機，相關壓力點能否有效突破則是中線操作觀察重點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/3 No.1204】

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