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除息隔日沖車輪教戰 操盤手套息密技大公開

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／傅梓翎】

又到了除權息旺季，每個人參與的方式都不盡相同，本文特別帶大家了解自營商常用的除權息股操作策略，看看是怎麼樣的獲利方式？一般投資人能跟著做嗎？怎麼做？讓我們來好好的看看哪些是自營商喜愛的除權息股隔日沖標的。

搶息隔日沖策略單純

如果除權息行情進行得還不錯的話，「除權息隔日沖」的策略就會相當熱絡，方式就是在除權息前一天的最後一盤買進，然後隔天一開盤就賣掉，這是相當單純的策略。

舉例來說，以這樣的操作策略來進行今年台積電（2330）6月18日除權息的話，除權息前一天的收盤價為315元，而隔一天開盤價是314.5元，事實上，當天台積電股價有來至315元，達成完全填權息。

而賣掉台積電股票後，加上2.5元的現金股利還賺2元，也就是每張賺2000元，再扣掉千分之3的證交稅，差不多900多元，以網路下單通常打5折來看、手續費千分之1.425約400多元，整體來看還賺個600元，報酬率約0.19%，也許這600元看起來很少，但這只是1天的報酬率，如果把它年化來看的話將近70%，這可是很驚人的，加上自營商不用手續費會賺更多，因此，有不少自營商在除權息行情好時，相當積極的參與隔日沖的除權息策略。

市場波動大時別操作

當然，抱股過一天也是有可能會遇到美股大漲或大跌，這個機會可以說是都有的，但我們在操作上要盡量避免這個時期，因此，在採取這個隔日沖策略時，最好是選擇近期市場穩定、股價波動不大的時候來做，像今年3月全球股市大跌時，當然就不要做了，畢竟我們要賺的不是波動財，而是簡單的除權息隔日沖。

另外，如果你選的是好股票的話，有時可以稍微抱一下，隔幾天或隔幾週有機會完全填息而沖掉，但盡量不要抱太久，抱得愈久變數就愈多。當然，一般比較穩健的作法，還是在除權息前的1～2個月左右就開始慢慢布局，特別找一些股價近期進入整理狀態，沒有出現大漲大跌的股票，這樣比較容易賺到一個波段的除權息行情。

因為對於好股票來說，除權息之前先漲一段的機率很高，也有的是除權息之後才開始漲，但最棒的是除權息之前也漲，除權息之後再漲，一共漲2段，這是行情熱的時候，行情可能會出現的走勢。

接下來我們進一步看看實戰上的報酬率，找出法人喜愛參與的大型權值股，計算去年進行除權息隔日沖的報酬率。以除息前一天的收盤價買進，然後隔天的開盤價賣出，並且扣掉證交稅、手續費（電子下單打5折），對於所得稅率5%、8%及12%的投資人來說，退稅因素很小，因此忽略不計。在這裡，我們單純只考慮除息發現金股利的股票，若是發股票股利的話，在計算報酬率上會比較複雜，因股票股利多半在1個月後才拿得到，且又得在零股市場上賣，變數比較多。

從附表這30檔好股票的報酬率可以發現，對於一般散戶來說，已經沒有以前那麼大的獲利空間了，當然也和去年7月底時美國再度發動貿易戰，台股再度大跌700點、800點的時空背景有關。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/3 No.1204】

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