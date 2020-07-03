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散戶績效贏投資大咖 危機？還是大咖們要反省？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

全球股市從3月的疫情低點強勁反彈以來，散戶不斷湧進股市而成為贏家，反而像巴菲特（Warren Buffett）和杜肯米勒（Stanley Druckenmiller）等不少投資老手的表現平平。從南韓副財長金容範到億萬富豪投資大咖柯帕曼（Leon Cooperman）都認為現在股市裡散戶太多是愈來愈危險，這到底是危機要開始，還是市場老手要改變自己思惟，才能因應現在變化迅速的股市？又或者散戶最終仍逃不過被坑殺的命運？

散戶的娛樂性投資

美國線上投資公司Betterment的行為金融與投資部總經理艾格（Dan Egan）最近就以「娛樂性投資」（entertainment investing）來形容散戶湧進股市和線上交易平台的盛況。

他說3月到4月間大家的態度都有點保守，特別增加手中的現金部位或準備應急基金以防萬一，調查5005位美國散戶後發現，當中78%散戶在3月到4月中之間並沒有把錢從股市撤出，20%則撤出股市。在這撤出股市的散戶裡，約一半在股市強勁回升後又重返股市。

艾格發現一個有趣現象，就是美國為防疫而採取封閉措施後，不少美國人因為沒地方消費，加上政府直接給民眾派現金而存下不少錢，但被關在家又要找點事做時，去研究和買賣股票竟然成為不少人的消遣之一，因此開始出現他口中的「娛樂性投資」。

雖然這對基金和投顧等業者來說當然是再好不過的現象，因為民眾的理財需求愈來愈高，但投顧Astoria Portfolio Advisors投資長大維（John Davi）警告散戶重回股市可能只是一時風潮，他們當中大部分人並沒有做長期投資策略的配置，而是殺進殺出去搶進跌深的雞蛋水餃股，這情況就讓人感到憂慮。

殺進殺出增加風險

散戶湧進股市永遠被視為一項危險的訊號，不管是美股或其他地區股市都一樣。像南韓副財長金容範說，雖然散戶大量進場能增加市場的流動性而有利股市行情熱絡起來，但由於散戶殺進殺出的慣性卻讓波動幅度變激烈而增加投資風險。Omega Advisors執行長柯帕曼甚至認為散戶湧進股市的下場將是欲哭無淚，他特別點名近年爆紅的散戶交易平台Robinhood，認為在此平台買賣的散戶最終結果會很慘。

Robinhood是何方神聖？它是矽谷的新創交易平台，近幾年來以零手續費來吸納散戶而人氣急增。今年新增逾300萬個帳戶，讓已開戶的總數逾1300萬個，帳戶成員的平均年齡為31歲，正是一群天不怕地不怕敢衝敢殺的菜鳥散戶。

據高盛資料顯示，散戶今年以來的投資績效優於他自己的對沖基金甚至是許多共同基金。他不客氣地說，賭場已因防疫而關門，聯準會又承諾未來2年維持近乎零利率水準，那就讓這些散戶去投機炒作然後自食惡果吧。

其實像柯帕曼那樣看散戶不爽的投資大咖還有很多，像安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）就認為，雖然散戶目前的績效都不錯而且氣場正旺，但不代表他們能笑到最後。他跟柯帕曼一樣，認為Robinhood的散戶專門炒作那些體質有問題的雞蛋水餃股是不會有好結果，但散戶真的像這些投資大卡那樣衝進股市做蠢事？

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/3 No.1204】

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