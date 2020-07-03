快訊

中職／胡金龍因社群發言降二軍後未出賽 悍將：禁賽且停止隨隊

逾350頭非洲象集體面朝下暴斃 死因成謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PS5帶旺遊戲業 下半年誰能雞犬升天

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／胡毓棠】

千呼萬喚始出來，家用遊戲機霸主SONY在時隔7年後，終於推出下一世代PS5新主機，這次功能更為強大，讓玩家遊戲體驗度更上一層樓，換機潮即將引爆！

PS5遊戲機效能驚人

在這次PS5發表會後，從這次外觀比對圖可以發現，是歷年來體積最大的機種，其副總裁Matt MacLaurin就表示，關鍵因素在「散熱」。由於這次採用AMD第3代Ryzen處理器、7nm製成，GPU則是AMD為SONY客製化打造，可以達到10.28 teraflop（每秒浮點運算次數）比2013年的PS4圖形處理效能1.84 teraflop高出許多。

PS5也首度採用SSD可加快遊戲讀取速度，傳統硬碟為每秒50～100MB的傳輸速度，而新一代SSD將能提供每秒超過5GB的傳輸與搜尋速度，舉例如「漫威蜘蛛人」遊戲，同樣的檔案讀取在PS4上要8.1秒，但在PS5平台上處理只需要0.83秒就可完成，也因此，PS5就如同一台高效能電腦，必須要有良好的散熱功能，才能維持穩定的系統運作。

這次PS5的亮點除了主機擁有強大的效能之外，手把的外型與功能也有所改變，其中兩大關鍵革新：（1）全新觸覺回饋，可以配合不同的遊戲來產生不一樣的振動方式，比如像是賽車遊戲時衝撞的圍欄、足球比賽在草地上奔跑、下雨天時人物走動的回饋感等，都會不盡相同。

（2）適應性觸發，此功能整合到L2和R2按鍵，根據在遊戲中開槍、踩油門或是拉弓箭等動作會更有臨場感。

還有PS5首度採用「Tempest Engine」打造沉浸式的3D音效，並推出新款頭罩式3D耳機、新的雙鏡頭攝影機、遙控器，還有加入了Type-C的傳輸功能，這次PS5全面改款升級獲得市場好評認同。

根據統計至2019年第3季底，PS4累計銷量達1.028億台，為史上第2暢銷主機（第1是自家PS2累計銷量1.55億台），由於PS4玩家具有高度品牌忠誠度，因此，筆者研判PS5可以迎來龐大的換機潮，同時受到新冠疫情影響，家庭娛樂消費支出比重提高，將進一步吸引新玩家購買PS5，相關供應鏈廠商出貨動能看旺。

電競賽事未受到影響

受到新冠肺炎影響，全球的運動賽事都停擺了，不過電競賽事卻是不受影響，像是LOL（英雄聯盟）全球賽事都在正常運行中，如歐洲的LEC、美國的LCS、中國的LPL以及台灣的PCS聯賽，其中，最重要的改變就是賽事舉辦都改為線上，由官方指派裁判到選手室監督，觀眾則可以透過網路直播觀看賽事。

依照目前全球疫情狀況來看，單日確診人數仍不斷創高，受到新冠肺炎影響的時間勢必會拉長，電競賽事在職業運動中一枝獨秀，根據Twitter數據統計顯示，過去一段時間與遊戲相關話題量暴漲近90%，Steam流量也是暴增，研判電競產業在疫情環境下將會更受到市場矚目。

新冠肺炎疫情推動宅經濟型態崛起，遊戲產業當然是首當其衝受惠，根據資料顯示，第1季中國遊戲市場收入高達550億元人民幣，YoY成長60%，創下歷史新高，台灣遊戲股王鈊象（3293）前5月營收以及稅前獲利也寫下新高，第3季又是遊戲產業的傳統旺季，加上PS5預計第4季開賣，因此，下半年遊戲產業可以樂觀期待。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/3 No.1204】

相關新聞

除息隔日沖車輪教戰 操盤手套息密技大公開

每個人參與除權息的方式都不盡相同，有的人慢慢布局、耐心等待，有的人則是快進快出、有賺就跑，本文專家將帶大家了解自營商常用的除權息股操作手法，讓投資人在參與時多一種操作選擇。

股價狂想曲 會漲的就是好股

千金股、銅板股，會漲的股票就是好股，市場專家帶你釐清上漲的特質，抓對時機才是王道。 狂想曲1》高價股站穩穩 狂想曲2》銅板股蟄伏中 狂想曲3》零股也能立大功

PS5帶旺遊戲業 下半年誰能雞犬升天

家用遊戲機霸主SONY宣布推出下一世代PS5新主機，並預計在第4季開賣，讓相關供應鏈廠商出貨動能看旺，加上第3季又是遊戲產業傳統旺季，下半年遊戲產業可謂不容小覷。

散戶績效贏投資大咖 危機？還是大咖們要反省？

透過不少專業機構數據統計，這次散戶表現比投資大咖還出色，儘管市場老手們不斷提出風險控管警訊，然而卻逃不過績效過差的事實，究竟是危機將至，還是大咖們該反省了？

鴻海200元何時來？ 小股東短 中 長操作攻略

這次鴻海股東會中，「200元」的話題再度被提起，投資人最關心的就是：鴻海股價到底何時才能見到200元？對於鴻海的小股東來說，短、中、長線操作該如何擬定策略？

神奇的Q3行情解密 台股藍圖＋王牌黑馬完全攻略

第2季即將結束，進入第3季之後，大家更看不懂行情了？！基本面利空頻傳，股市卻看回不回，到底怎麼回事？第3季將會是一波最令人捉摸不定的行情，卻也可能是投資人再賺一波的好機會，但是，別忘了，不做好準備就沒有賺的機會！本單元邀集基本面、技術派專家，為你擬定全方位攻略。

12家新兵蟄伏中 精實股報到2度蜜月行情可期

受新冠疫情影響，台股IPO新掛牌市場相當冷清，若仔細觀察今年12家新兵上市股普遍都有上漲，甚至有脫穎而出的好標的，未來只要持續關注，仍有機會出現讓人眼睛一亮的蜜月行情。

蘋概股回神！ 誰將展開報復性反彈？

由於平價的iPhone SE 2銷售相當不錯，讓外資看好蘋概股的牛市來了，資金將會轉進蘋果供應鏈，加上蘋果第3季又有新品上市，在這一連串題材帶動下，蘋概股您不可不注意。

美 中力拚基建 4大族群概念股出頭天

疫情衝擊全球經濟，讓美、中兩大經濟體為挽救低迷景氣而推出規模龐大的基建計畫，市場預期鋼鐵、水泥、散裝航運、5G網路建設等4族群將同步受惠，相關股值得追蹤留意。

技術型態簡化3模型 抓住多空續抱拔檔提高勝率

在技術分析的型態學領域中，有許多型態模型如V形底、W底、頭肩底、三重底、U形底、鍋底、M頭、鍋頂，圓弧頂…等簡化成3種型態，讓投資人很快上手，並提高獲勝機率。

搶息大作戰 除權息行情駕到 好股接力賺！

台股除權息旺季即將到來，這不僅是台股年度大戲之一，同時也是眾多散戶投資人最關心的議題，想參與的你，今年該怎麼做？本單元將從股東會著手，向下延伸帶投資人擬定操作策略，讓大家股息、價差兩頭賺！

末日式股災難再現 聯準會正指出一條財路？！

：儘管聯準會在會後表示前景不樂觀，然從其宣誓要維持近乎零利率至2022年來看，就可感受到未來市場資金仍將持續氾濫，接下來股市將續漲，在這樣的趨勢下，末日式股災已難再發生。

熱門新聞

鴻海200元何時來？ 小股東短 中 長操作攻略

股價狂想曲 會漲的就是好股

PS5帶旺遊戲業 下半年誰能雞犬升天

除息隔日沖車輪教戰 操盤手套息密技大公開

散戶績效贏投資大咖 危機？還是大咖們要反省？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。