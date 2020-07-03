PS5帶旺遊戲業 下半年誰能雞犬升天

【文／胡毓棠】

千呼萬喚始出來，家用遊戲機霸主SONY在時隔7年後，終於推出下一世代PS5新主機，這次功能更為強大，讓玩家遊戲體驗度更上一層樓，換機潮即將引爆！

PS5遊戲機效能驚人

在這次PS5發表會後，從這次外觀比對圖可以發現，是歷年來體積最大的機種，其副總裁Matt MacLaurin就表示，關鍵因素在「散熱」。由於這次採用AMD第3代Ryzen處理器、7nm製成，GPU則是AMD為SONY客製化打造，可以達到10.28 teraflop（每秒浮點運算次數）比2013年的PS4圖形處理效能1.84 teraflop高出許多。

PS5也首度採用SSD可加快遊戲讀取速度，傳統硬碟為每秒50～100MB的傳輸速度，而新一代SSD將能提供每秒超過5GB的傳輸與搜尋速度，舉例如「漫威蜘蛛人」遊戲，同樣的檔案讀取在PS4上要8.1秒，但在PS5平台上處理只需要0.83秒就可完成，也因此，PS5就如同一台高效能電腦，必須要有良好的散熱功能，才能維持穩定的系統運作。

這次PS5的亮點除了主機擁有強大的效能之外，手把的外型與功能也有所改變，其中兩大關鍵革新：（1）全新觸覺回饋，可以配合不同的遊戲來產生不一樣的振動方式，比如像是賽車遊戲時衝撞的圍欄、足球比賽在草地上奔跑、下雨天時人物走動的回饋感等，都會不盡相同。

（2）適應性觸發，此功能整合到L2和R2按鍵，根據在遊戲中開槍、踩油門或是拉弓箭等動作會更有臨場感。

還有PS5首度採用「Tempest Engine」打造沉浸式的3D音效，並推出新款頭罩式3D耳機、新的雙鏡頭攝影機、遙控器，還有加入了Type-C的傳輸功能，這次PS5全面改款升級獲得市場好評認同。

根據統計至2019年第3季底，PS4累計銷量達1.028億台，為史上第2暢銷主機（第1是自家PS2累計銷量1.55億台），由於PS4玩家具有高度品牌忠誠度，因此，筆者研判PS5可以迎來龐大的換機潮，同時受到新冠疫情影響，家庭娛樂消費支出比重提高，將進一步吸引新玩家購買PS5，相關供應鏈廠商出貨動能看旺。

電競賽事未受到影響

受到新冠肺炎影響，全球的運動賽事都停擺了，不過電競賽事卻是不受影響，像是LOL（英雄聯盟）全球賽事都在正常運行中，如歐洲的LEC、美國的LCS、中國的LPL以及台灣的PCS聯賽，其中，最重要的改變就是賽事舉辦都改為線上，由官方指派裁判到選手室監督，觀眾則可以透過網路直播觀看賽事。

依照目前全球疫情狀況來看，單日確診人數仍不斷創高，受到新冠肺炎影響的時間勢必會拉長，電競賽事在職業運動中一枝獨秀，根據Twitter數據統計顯示，過去一段時間與遊戲相關話題量暴漲近90%，Steam流量也是暴增，研判電競產業在疫情環境下將會更受到市場矚目。

新冠肺炎疫情推動宅經濟型態崛起，遊戲產業當然是首當其衝受惠，根據資料顯示，第1季中國遊戲市場收入高達550億元人民幣，YoY成長60%，創下歷史新高，台灣遊戲股王鈊象（3293）前5月營收以及稅前獲利也寫下新高，第3季又是遊戲產業的傳統旺季，加上PS5預計第4季開賣，因此，下半年遊戲產業可以樂觀期待。