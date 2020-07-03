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股價狂想曲 會漲的就是好股

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

台股重現五千金！近期的高價電子股持續占據財經版面，尤其在4月以後這些高價的IC設計股持續大漲，似乎疫情並沒有影響到高價股的業績甚至股價的表現，這些高價股上漲的憑藉到底為何？未來還有表現的空間嗎？會為台股帶來什麼樣的影響？

零利率為一大推手

過去台股除了股王大立光（3008），能真正站上並站穩千元的個股可說是少之又少，然在今年4月後台股不僅是千元以上的股票已經來到5檔之多，甚至市場已喊出未來可能有八千金的機會，如果以股價在500元之上的個股來看，截至6月29日收盤為止，也已來到18檔之多，這在台股歷史中，除了1990年台股來到12682點高點那年，可說是再度締造了新的里程碑。

1990年的台股之所以有多檔的千元股，主因在於台幣的升值導致市場資金的氾濫去追逐有限的股票，那時的台股掛牌家數還不到200家，但是今年的台股上市加上櫃掛牌的公司已經超過1700家以上，再加上ETF、權證、期貨等商品，已經不再是過去氾濫的資金追逐有限的股票，也就是說台股早已經脫胎換骨進入新的紀元。當然，由於疫情的關係，讓全球央行維持零利率的寬鬆貨幣政策仍是高價股的一大推手，但就檯面上的高價股來看，獲利超過2～3個股本的公司比比皆是，並且今年前5月的營收年增率也大多都出現大幅成長30%以上的狀況，相較過去僅因資金的推升。

現階段的高價股確實都在反映基本面的變化，此外，去年中美貿易戰如火如荼進行後，美國也針對華為以及其他具有威脅性的中國公司做出了許多的限制，這對於台灣相關的公司來說，確實多出了過去從未有過的商機，尤其今年的聯發科（2454）更是在市場看好中國廠商都將放量下單的預期下，股價一度衝高到594元，創下10年以來的新高，而除了深耕中國市場的聯發科外，IC設計裡的矽力-KY（6415）等，也都是這大趨勢下的受惠族群。

900元的公司分別為大立光（3008）、矽力-KY、祥碩（5269）、信驊、譜瑞-KY（4966）、昇佳電子（6732），當中除了昇佳電子，其餘5家股價都已經到過千元之上，若從產品別來看，除了大立光為鏡頭元件外，其餘5家公司恰巧都是IC設計，這也代表今年以來市場重視IC設計公司的程度有別於過往，其中股后矽力-KY在電源管理的領域更是當中翹楚；而祥碩除了隨著大客戶超微成長外，下半年更加進了蘋果的USB控制器，外資看好外未來蘋果營收比重將至少上看10%。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/3 No.1204】

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