技術型態簡化3模型 抓住多空續抱拔檔提高勝率
【文／孫武仲】
在技術分析的型態學領域中，有許多的型態模型如V形底、W底、頭肩底、三重底、多重複合底、U形底、鍋底、尖頭反轉、M頭、頭肩頂、三尊頭、多重複合頂、鍋頂，圓弧頂…等多種類型，筆者將這些多變的型態學簡化成3種型態，分別介紹如下，讓投資人能很快的上手，更有信心並提高獲勝的機率。
現將型態學3大基本型態統計如下：
V底對應圓弧頂（鍋蓋頭）：
所謂底部型態之V形底就是當股價來到低點後，以V字型態急轉向上，使圖形類似V字形，V形底向上是一種股價急速向上攻擊的主力手法，在發動V轉前，股價都會先急挫，然後主力利用向下洗盤順勢吃貨，是一種壓低進貨的手法。一般來說，V形底確立後，股價都有一波很快很急的漲幅，類似型態或變異型態有底部型態之頭肩底及U形底。
向下殺盤明確手法
所謂頭部型態之圓弧頂（又稱為鍋蓋）就是當股價來到高點後，慢慢盤頭，經過一段時間後，以線形圖類似圓弧型態做成頭部後向下起跌，是一種主力手法中，比較明確表明向下殺盤的手法，在發動圓弧頂前，頭部會先出量後量縮，然後主力利用頭部偷偷出貨，出完貨後會以往下出量下殺攻擊的連續手法，來進行主力殺盤的手法。亦是主力出貨後脫離成本區的手法之一。
一般來說，圓弧頂形成確立並跌破圓弧頂的頸線後，股價都先在頸線附近整理後有一波很快很急的跌幅，跌幅約圓弧頂的寬度或是對稱的長度。類似型態或變異型態有三尊頭及多重複合頂。
操盤口訣：
1日成底百日成頭
量價關係：
V形底：先出量殺後，出量急
攻後，量縮盤漲
圓弧頂：高檔放量後，量縮
盤頭，破頸線出量殺
W底對M頭：
所謂底部型態之W底就是當股價來到低點後，以W字型態打雙腳後向上起漲，是一種主力手法中，比較明確表明向上攻擊的手法，在發動W底前，底部會先出量，然後主力利用順勢吃貨，而且會利用先往上攻再往下殺的手法，來洗掉不安定的籌碼，亦是一種壓低進貨的手法。一般來說，W形底確立並漲過W底的頸線後，股價都有一波很快很急的漲幅，漲幅約W底的寬度或是對稱的長度。
發動前會量價背離
所謂頭部型態之M頭就是當股價來到高點後，以M字型態建立雙頭後向下起跌，是一種主力手法中，比較明確表明向下殺盤的手法，在發動M頭前，通常會量價背離，形成左頭有量，右頭較左頭量縮的情形。然後主力利用拉高出貨，以先往下殺再往上佯攻的手法，來出掉未出完的籌碼。亦是一種拉高出貨的手法。一般來說，M頭確立並跌破M頭的頸線後，股價都有一波很快很急的跌幅，跌幅約M頭的寬度或是對稱的長度。
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