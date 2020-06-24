美 中力拚基建 4大族群概念股出頭天

【文／簡伯儀】

新冠肺炎衝擊全球經濟，各國紛紛祭出刺激政策，試圖挽救低迷的景氣，其中，全球前2大經濟體美國、中國近期推出規模龐大的基建計畫，美國由於現行基礎設施融資法在9月底前必須更新，川普政府將其視為刺激方案的潛在政策工具，市場預估川普政府正在準備高達近1兆美元的大規模基礎建設提案，做為推動振興美國經濟一環，初步內容包括美國運輸部擬將大部分資金用於道路、橋樑等傳統基建項目，也會撥出一些資金用於5G無線網路基礎設施和鄉村寬頻建設。

在中國，根據國家統計局6月15日公布5月數據，在一連串系列穩投資政策的作用發揮下，今年中國投資項目建設持續加快，5月基建投資恢復雙位數成長，增速為10.9%，領先地產和製造業，預期今年全年中國基建投資有望成長2.7兆元人民幣，年增為14%。

水泥價格維持高檔

在兩國規模龐大的刺激下，我們預期全球鋼鐵、水泥價格有機會受惠於基建需求，鋼鐵價格可望出現谷底復甦，水泥有望維持在相對高檔，散裝航運業者預期也有機會受惠鐵礦砂需求下出現谷底復甦，另5G網絡的布建，相關基地台業者預期也有機會出現成長，因此，本文針對近期4大產業現況做分析，再從中找尋潛力股供讀者參考。

中國4月開始水泥產量年增率已經翻正，4～5月水泥價格除售價仍在500元人民幣以上高位的地區，價格持平外；先前嚴重供過於求，售價偏低的貴州，4、5月各漲價1次。

生產面上，5月華東、中南及西南水泥磨機開工率普遍較4月的70%～80%，提高至80%，價格不跌反漲，顯示業者增產為配合需求，整體庫容比降至50附近後，未進一步走低，在無缺料疑慮下，短期價格沒有大漲的條件，但已足夠讓業者維持豐厚的利潤，雖不確定今年全年中國水泥需求能較去年成長，但預期下半年一定優於去年同期。

相關股中的永固-KY（5546）從事預拌混凝土生產與銷售，主要市場為中國重慶，產品供應於建築工程、公路工程、橋樑工程、隧道工程和輕軌等大型建設，去年營收為61.23億元，稅前純益為5.94億元，EPS7.14元，由於混凝土屬於剛性需求，且中國政府日前公布新基建，帶動了招投標工程量能，如輕軌工程均提前至第2季招標，永固-KY4、5月收到的標單較去年同期多出3倍，6月仍可維持在高檔，預期本季單季EPS上看3元，下半年甚至有機會優於去年同期，全年EPS將更上層樓挑戰8元以上，目前本益比相對偏低。