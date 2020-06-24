蘋概股回神！ 誰將展開報復性反彈？

【文／林明謙】

蘋果今年第1次參與中國天貓與京東618購物節的折扣活動，願意降價帶動iPhone買氣，而且疫情在趨緩後，加上iPhone SE 2的推出，蘋果在中國的銷售又起死回生！

外資看好蘋概股前景

由於iPhone SE 2銷售不錯，摩根大通看好蘋概股的牛市來了，資金將會轉進，且市場也對iPhone出貨量預估由1.6億～1.7億支，調升到1.8億支以上，加上新的低價iPad與新Macbook將於第3季上市，在這一連串題材帶動下，國際投資機構再度擁抱蘋概股。

其實這一點不用等外資出報告，直接看蘋果的股價就知道了，再創歷史新高來至356美元之上，想想3個月前一度跌至212美元，現在又創歷史新高，3個月漲幅將近70%，相信當時知道這應該是個買點，但外資自己也買不下手，要等到疫情穩定後，手機需求回來了，外資才敢在這個地方繼續追價，繼續沿續今年看好的題材。

基本上，蘋果股價拉回整理只要不要跌破300美元即可，在下半年基本面沒出現什麼變數下，這個整數關卡應該不會輕易跌破，也因此，各個蘋概的英雄好漢將有機會再度上漲，在市場展望看報復性需求回升，我們也可以期待股價展開一波報復性反彈。

說到蘋概股，當然要先看台積電（2330），雖然近期有華為禁令因而空出產能的利空，不過，5奈米空出的產能立刻就被蘋果包走，而7奈米的產能也先後被蘋果、高通、聯發科（2454）、超微給補上，這就是台積電的長期競爭實力，因此，台積電全年營收、獲利不像先前外資悲觀的看法，之前調降的幅度，現在又調升回來了，下半年營收可望再逐季創下歷史新高，2020年全年營收有機會挑戰成長20%。

近期在配出2.5元的現金股利後，股價也算是快速填息，往下半年看，在NASDAQ指數與蘋果股價仍在歷史新高附近下，科技股的動能將不會太弱，台積電有機會受惠，留意只要蘋果股價不像先前那樣大跌，台積電拉回應該是下半年的好買點。

投信3月來加碼和碩

日月光投控（3711）也是一檔外資法人持續留意要補漲的蘋概股，主要題材在於有機會打入iPhone的5G供應鏈，並且量產AiP天線封裝產品，後續可密切注意營收的變化是否持續上升，可持續觀察這個機會是否成真。

而大家一直期待的鴻海（2317），股價也似乎要動了，法人與大戶都知道，鴻海是在整個組裝供應鏈的最下游，因此營收通常是最後才會動起來，不過，市場既然知道出貨量上調了，自然也會想到鴻海，因此有機會跟漲起來，至少上半年的平價iPhone SE 2有帶動鴻海5月營收回升，外資也看好第2季將出貨3500萬支iPhone，其中，有7成就是iPhone SE 2，而下半年的新機應該也開始要拉貨了，留意股價不可再跌破5月低點72.6元。