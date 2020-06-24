12家新兵蟄伏中 精實股報到2度蜜月行情可期

【文／陳威良】

台股IPO新掛牌市場冷颼颼，截至7月新上市櫃公司共只有12家，其中新上市4家、新上櫃8家，相較於2018年有62家、2019年有39家，新上市櫃公司竟逐漸減少，儘管大盤已站上11000點，卻無法炒熱新股的繁榮盛況。即使如此，新上市櫃公司仍有脫穎而出的好標的，並且創造出讓人眼睛一亮的蜜月行情。

掛牌後皆全面上漲

回顧今年當中11家新股掛牌後的股價表現，難得地出現全面上漲，以承銷價至掛牌後的高點計算，多數都超過5成以上漲幅，尤其漲幅逾倍數的依序包括ABC-KY瑞磁（6598）、新晶投控（3713），另外，原本是興櫃股王的昇佳電子（6732），上櫃前凍結了1700億元資金參與抽籤申購，最後實際中籤率僅0.22%，而上櫃後也果然不負眾望，一週之內就從498元直奔990元，展現問鼎千元的超強氣勢。在這批新股生力軍當中，是否有機會拉出2度蜜月行情？有沒有黑馬潛力股呢？

近期盤面最熱門題材就是病毒篩檢，而ABC-KY瑞磁其獨特的專利技術平台為「數位生物條碼」，將含條碼的微晶片磁珠與檢測探針結合，可在一次檢驗中同時偵測多種病原體。瑞磁的PCR檢測儀器MDX3000，能在3.5小時內檢測94個樣品，提供1600項結果。目前全球具有多元檢測技術的廠商稀少，瑞磁利用條碼系統能做到的偵測量及種類遠超過同業，十分具有競爭力。

日前瑞磁已公告取得美國FDA核准新冠肺炎檢測試劑EUA正式授權，由於目前美國在確診病例及死亡人數都高居全球第一，急須能夠大量且精準檢測病毒的廠商加入防疫陣容，商機十分巨大。預估7月起出貨12萬劑給美國6家醫院，以每劑價格30美元計算，月營收貢獻可達台幣1億元以上，毛利率上看70%，後續檢測試劑在美國滲透率可望逐步提升。

公布美國FDA核准銷售的大利多後，股價連續漲停，但在19日又大幅震盪一度亮燈跌停，空手者必須留意短線追價風險。但如果以中長期評價來看，生技股的股票市值主要反映市場規模與產品競爭力，舉例而言，同樣以檢測試劑為主的瑞基（4171），目前僅拿到台灣TFDA核可，市值已衝到161億元，而瑞磁的市值約135億元仍低於瑞基，籌碼換手整理後仍有往上空間，可追蹤營收表現並在量縮後伺機介入。

昇佳躋身千元行列

昇佳電子絕對是今年最重量級的新股，原本只是矽創（8016）的感測產品事業處，後來成功開發出環境光感測器（P-Sensor）以及微機電感測晶片（G-Sensor），才分割獨立成為矽創的轉投資公司，因為產品競爭力強又屬於寡占市場，在興櫃掛牌時期就曾漲到800多元，因此不少法人看好昇佳電子上櫃後有望躋身千元高價股之行列。