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神奇的Q3行情解密 台股藍圖＋王牌黑馬完全攻略

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／編輯部彙整】

經過了上半年的大漲大跌之後，第3季行情到底會怎麼走？這是所有投資人心中最大的疑問。我們必須要說，今年的第3季恐怕會是個「既神奇又詭譎莫測」的一季，因為不只是一般投資人不知道該怎麼做，就連專業投資機構或專家都摸不著頭緒，關鍵就在於，現在的行情已經脫離基本面，而外在的變數又不斷接踵而來，誰都無法準確預測接下來會發生什麼事。

原先美、中貿易問題仍未解，竟然又冒出南北韓緊張情勢升高，中、印爆出45年來最大衝突與對峙，就在此時，原本大家預期已經趨緩的新冠肺炎疫情再度捲土重來，中國大陸的北京爆發本土疫情且已出現群聚感染，而美國方面，部分地區新冠肺炎病例出現激增，使得蘋果公司再度暫時關閉部分美國零售店。明明基本面利空不斷，但股市卻撐在高檔，神不神奇？詭不詭譎？

第3季行情神奇又詭譎

然而，不管你是想要進場再賺一波、還是想要找機會獲利入袋，都不能不好好看看第3季行情的方向，為此，本單元邀請到3位術業有專攻的市場專家，分別從各種不同的面向，找出台股最可能的路徑，讓投資人在操作上不至於瞎子摸象。以下彙整3位專家對第3季行情的精闢見解（以專家姓名筆畫排序）。

台股勝投王 丁兆宇》

第3季可能先蹲後跳

本波指數從3月下旬最低點，一路漲到6月中，累積漲幅近4成，這段期間台幣匯率從30.506元升值到29.528元，變成地表最強貨幣！而今年外資從元月一路賣超到5月底，但在6月份開始轉賣為買，特別的是買超高價股，台股出現史上第1次「五千金」行情，這跟過去外資的行徑不太一樣！

但6月下旬開始疫情似乎出現反撲，這是一個不可控的變數。6月中台股解除禁空令後，外資借券金額大幅攀高、散戶融資餘額大增，這些會不會成為台股第2季的變數？或許目前沒有答案，但大家可以等待6月底國安基金例行委員會的說法再做判斷。

再來，台股過去有「五窮六絕七上吊」來形容電子股淡季，美國也有「5月賣股走人」的說法，但今年第2季美股與日、台、韓股漲得讓法人不是跌破眼鏡、就是認錯回補，淡季會不會遞延？就算今年沒有所謂的淡季（因為整年都是淡季），還在場外的資金會在股市剛創歷史新高後立即投入嗎？外資對台灣電子股第2季潛在匯損陰霾與中美貿易戰影響會一笑置之嗎？有句話說：漲多是最大的利空！但換個方向想想，市場最不缺的就是資金，會有多少人等待拉回整理進場的時機呢？

月線守住可見萬二大關

因此，丁兆宇認為：（1）全球經濟還在下行風險，跌深反彈與資金行情導致第2季走勢剽悍；（2）疫情可能再度升溫，投資人會先獲利入袋；（3）6月外資認錯回補可能成為護盤基金下車的時機；（4）台幣的強勢表現是一個因、也會是一個果！

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