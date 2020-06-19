分批買美元 搶短美股 美債相對穩當

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／朱岳中】

由於急於解封，加上美國警察執法過當導致非裔嫌犯致死，所引發的全美示威抗議事件，讓好不容易趨緩的新冠肺炎疫情又再次緊張起來。美國每日新增確診又突破2萬人，6月12日甚至來到27000多人。疫情緊張，加上聯準會對經濟前景不表樂觀，讓美股應聲大跌。6月11日美股創下近3個月來的單日最大跌幅，道瓊指數大跌6.9%、S&P 500與那斯達克指數也分別跌了5.89%與5.27%，原本屢創新高的市場，又狠狠被澆一盆冷水。

股市一跌，投資人又急忙找避風港，打從5月下旬以來一路下滑的美元指數，才在6月10日跌破96關卡，這會又回升到97之上。美元一上，其他貨幣自然就下，然而台幣卻是少數逆勢持續強升的貨幣，就在6月11日對美元匯率一度逼近29.5元關卡，而且6月以來就未曾再站回30元之上。

這波台幣之所以會這麼強，大致原因可歸納為以下幾點：

龐大資金潮

成為推升台幣主力

台灣防疫領先，吸引資金進駐：這波新冠肺炎台灣防疫工作在全球居領先地位，許多國家企業看在眼裡，紛紛加碼投資台灣。其中光全球第3大DRAM廠美商美光科技（Micron）去年以來加碼投資台灣就高達4000億元，初期核匯入資金也有台幣660億元之鉅。此外，蘋果（Apple）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）等世界級知名科技業也都紛紛加碼投資台灣，加上政府鼓勵台商資金回流，龐大的資金潮成為推升台幣的主力。

利差效應：近年來台幣利率一直都是亞洲國家中數一數二低的，曾幾何時台幣竟搖身一變成了「高息貨幣」，關鍵原因就在於今年以來各國紛紛降息，尤其先進國家都降到零利率甚至負利率了，台灣卻只在3月份降了區區1碼（0.25%）。若以目前台灣銀行牌告利率來看，就只剩人民幣與南非幣的利率還高過台幣。過去喜歡投資外幣的民眾及法人，開始將外幣存款又轉回新台幣。在此同時，也吸引部分外資轉向台幣，一樣成了推升台幣的力道之一。

外資認錯買盤：疫情剛爆發之初，包括WHO（國際衛生組織）等國際公衛機構評估，台灣因為長期與中國往來密切，很可能會是受疫情影響最嚴重的國家之一，於是外資紛紛大幅賣超台股。截至5月時，外資累計賣超一度高達台幣6627億元，光3月份單月就賣超3591.2億元，都創下歷來台股被賣超的新紀錄。

但6月以來，外資天天買超台股，前10個交易日（結算至6月12日）就買超了762億元，熱絡的買盤不但推升了台股，同時間台幣也一路挺升（長時間以來台股與台幣匯率間存在有高度正相關，通常是升值帶動台股上漲）。

3大原因尚存

短期內台幣欲弱不易

而上述3個原因短期內也不會消失， 因此台幣短時間內欲弱不易。不過，大家再仔細看看，今年以來幾乎天天都留下了長長的下影線，這意味幾乎天天央行都進場阻升。尤其近期台幣在盤中往往升值1角到2角，但尾盤總是被摜壓到只微幅升值甚至貶值1分、兩分。

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