全球房地產摩拳擦掌 7檔REITs 1檔ETF輕鬆當房東

【作者／謝晨彥】

全球貨幣寬鬆救經濟，造成這一波瘋狗浪席捲各地金融資產，不但全球股市大漲，資金甚至湧向房地產。世界各國央行大踩油門實施貨幣寬鬆政策，英國央行大降息，並擴大量化寬鬆規模；歐洲央行推出購債計畫，買進公共與民間證券，並擴大購買範圍至商業票據到今年底。

全球印鈔已見副作用

Fed啟動金融海嘯期間的緊急工具「貨幣市場共同基金流動性計畫」；日本、南韓央行都加碼收購公債；澳洲央行也同步加入全球的「QE俱樂部」；菲律賓、印尼央行同步降息。

這次疫情來得快卻去得慢，逼得全球同步以最大力道推行救市措施，前所未見。全球印鈔是否能夠把經濟救起來，仍有待觀察，但印鈔的副作用卻已經開始產生。資金巨浪不但湧向全球股市，更湧向房地產市場，盤點全球各地房市，歐洲、澳洲、日本與美國，房地產市場已經脫離疫情的谷底；香港雖然受到反送中跟疫情重創，但房市並不悲觀，僅剩英國仍然在谷底盤旋。

這也是為何這次疫情並沒有像上次SARS出現房地產崩跌的情況，除了賣方惜售，也跟建商口袋深有很大的關係。房市在這波疫情重創之下，到底是否已經死灰復燃？資金是否已經湧向房市？有沒有什麼領先指標可以協助我們觀察？其實答案就在黑板上！股價先行，從美國跟台灣的營建類股來看，就知道資金早已經進入房地產市場炒底。

營建相關近期表現佳

追蹤美國營建地產類股近一個月的表現，以漲幅排序，漲幅前50大的股票都有20%以上的表現，甚至漲幅前20大的股票，漲幅至少都有30%以上，這樣的數字非常驚人。

美國大型房建公司霍夫納尼安，近一個月大漲136%、貝澤房產公司，近一個月大漲超過5成；花崗岩建築，美國大型土木承包商與建材生產商，近一個月大漲46%；房市買賣資訊提供的搜房網，提供全球房地產網站資訊，近一個月大漲超過4成；托爾兄弟，針對豪華住房業務提供設計銷售融資業務，近一個月大漲37%；卡寇工業，專營住宅建造，近一個月大漲超過3成。

不只美國，連台灣的營建類股也都出現不凡的表現。上市公司的冠德（2520），近一個月股價大漲超過25%，根據嘉實資訊提供的資料，稅後淨利成長102.81%，營收成長年增率138.45%；以百貨商場、觀光飯店、不動產建築營造為營業項目的國揚（2505）；專營高雄房地產市場的欣巴巴（9906）、甲山林旗下的建商與代銷商愛山林（2540），截至6月16日收盤，近一個月股價漲幅都超過15%；櫃買營建類股也表現不俗，綠意（2596）近一個月股價上漲超過1成，根據嘉實資訊提供的資料，近期營收大幅成長，稅後淨利成長70.66%；台中推案為主的坤悅（5206）、南部推案為主的聯上（4113）、大台中的富宇（4907），近一個月股價漲幅都超過10%。