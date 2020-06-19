大驚奇行情這樣賺 買好股！鎖起來！放假去！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／林明謙】

內文：第2季的全球股市可以說是演出了一齣「大驚奇」，漲回年初下跌前的高點、NASDAQ指數甚至還創下歷史新高，讓全球投資人瞠目結舌！在3個月前，大家根本還無法想像這一幕，也造成現在很多人雙手空手、甚至還去加碼放空！其實大可不必這麼做，市場常常不是按照我們想像的方向走。

現階段股市和經濟的確有脫鉤的現象，暫時脫離了基本面，當然你也可以說市場領先反映未來的經濟復甦，尤其是6月11日因為擔心第2波疫情來襲、美股道瓊指數因而大跌1800多點，又再度嚇壞了華爾街，讓台股的投資人摸不著頭緒，到底這個時候要不要買股票？或是續抱股票？但沒有多久後美股又反彈起來，如果投資人每天受這些利多利空、大漲大跌的影響，將會很難操作股票、而是被股票給操作！

好股不怕大漲大跌

在此筆者先給出一個答案，面對這個「大漲大跌」的2020年，投資人要有一個心理準備，要認知到：既然這是個波動很大的一年，高低點很難抓，但是我們又知道時間愈往2021年靠近，經濟就會慢慢恢復、也愈具有成長動能，而且美國聯準會也鐵了心，決意在2022年之前不升息，全球的資金可說是相當的充沛。因此全球股市中長期來看仍然是看多，對於一般投資人來說，最好的投資策略、也是最省力策略，就是「買好股、鎖起來」，然後放假去！

以筆者過去經驗來看，在這種大波動行情下，股票換來換去其實很難賺到錢，因為股票輪動的速度太快了，一般投資人很難洞察這其中的變化，像主力資金狂拉猛拉生技防疫族群，但是要出股票時、就只在盤中的一瞬間，然後全數打到跌停板附近，這叫投資人如何反應？一般小散戶根本沒法子隨時看盤。

因此，選擇好股票、然後長抱到明年，這是一個可以參考的投資策略，要不然在那邊換股換來換去，真的常常捉龜走鱉，很多人在大跌時賠一大段，但是回升時只賺到一點點就走了，賺不到這一整個的波段行情，真的太可惜。

我們以今年以來的台積電（2330）走勢為例，台積電在去年股價漲到了歷史新高、最高突破340元之上，然後在今年3月跌到了235.5元的9個月低點，這個跌幅高達3成，連台股的「護國神山」都有這種下跌幅度，想當然耳很多中小型股的跌幅更是超過5成。

10檔好股回檔可以買

然而，隨著4月、5月的全球股市大反彈來臨，台積電的股價也一路回升至280元、300元，現在已經來至320元附近了，如果投資人買在270元左右的話，現在也已經賺將近2成了，整個反彈波段都把它賺滿，而且一路抱著這種好股票，雖然看起來獲利速度有點慢、但其實是快的，因為你不用擔心它，每天晚上也睡得安穩，自然就抱得住，而且每一季都配息給你，說它是個3～5倍的定存股也不為過。老實說，在低檔除了近期才回補的外資，早就有許多法人與散戶買好買滿，然後準備抱到明年、抱個3～5年，甚至是終身都抱著，這就是好股票的特質與優點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/6/19 No.1202】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊歡慶24周年，生日禮與您攜手翻轉奇蹟！即日起訂閱可獲得《2020飆股聖經》精選別冊，只送不賣，訂戶獨享】

相關新聞

搶息大作戰 除權息行情駕到 好股接力賺！

台股除權息旺季即將到來，這不僅是台股年度大戲之一，同時也是眾多散戶投資人最關心的議題，想參與的你，今年該怎麼做？本單元將從股東會著手，向下延伸帶投資人擬定操作策略，讓大家股息、價差兩頭賺！

末日式股災難再現 聯準會正指出一條財路？！

：儘管聯準會在會後表示前景不樂觀，然從其宣誓要維持近乎零利率至2022年來看，就可感受到未來市場資金仍將持續氾濫，接下來股市將續漲，在這樣的趨勢下，末日式股災已難再發生。

大驚奇行情這樣賺 買好股！鎖起來！放假去！

全球股市今年上演大驚奇行情，讓投資人瞠目結舌！這種行情該怎麼操作？專家要告訴你，千萬別換股換來換去，最後錯失最大的獲利機會，最簡單的方法就是：買好股票、鎖起來！

全球房地產摩拳擦掌 7檔REITs 1檔ETF輕鬆當房東

在新冠肺炎來得快去得慢之下，全球央行大印鈔票拚命救市，目前看來資金已進駐房地產，此時此刻投資人若想分一杯羹，不妨布局營建股，或者有7檔REITs、1檔美房產ETF供你選擇。

分批買美元 搶短美股 美債相對穩當

近期值得投資的外幣大概還是美元，其他就不如持有台幣就好，而近來美股又開始出現劇烈震盪，除非手腳夠快，美股還是避一下或搶短就好，相較之下債券市場還是較好的去處。

大錢潮來襲 跟著法人順勢搶一波

全球資金氾濫成災，台幣強升錢該往哪去？懂得壓對寶，就能事半功倍，專家帶你搭乘法人列車順勢搶一波。 大錢潮方向1》投信、集團作帳有利可圖 大錢潮方向2》2低＋法人買 大錢潮方向3》放量轉強股強恆強

中國緊日子有多緊？ 中概台商收成股喜憂參半

中國政府說要過「緊日子」，學者說要過「苦日子」，中國經濟到底有多差？這對中概股及在陸股掛牌的台商概念股來說，將有什麼影響？專家幫你找出在風險中能創造機會的標的。

伺服器前景外資駁火 資金有望轉入中低價股

雖然今年第2季全球經濟仍停滯，但資料中心、伺服器族群股價屢創新高，然隨著外資里昂提出雲端伺服器概念股已過度樂觀的看法，也讓產業出現雜音，到底伺服器族群該怎麼看？

台積電大探索 成長趨勢不變 供應鏈股起飛

台積電占台股權重22.97%，是半導體甚至可以說是整體科技產業的核心，公司更是在剛落幕的股東會中，一一化解市場疑慮，台積電與其供應鏈股未來展望，絕對值得您關注。

疫戰商機啟動！疫情後＋貿戰中 轉單搶貨潮來襲

新冠肺炎疫情漸漸趨緩，中美貿易戰的戰火卻再起，投資人如何在疫情後與貿戰中求生存？本單元專家將分別從3大方向為你找到最大獲利機會！ 方向1》貿戰商機：轉單搶貨概念股 方向2》遠端商機：NB、伺服器大反攻 方向3》疫後商機：快篩、疫苗出頭天

全球資金氾濫恐成災…國際貨幣各有隱憂 美元將當道

疫情影響下，各國爭相印鈔票救經濟，市場充斥大量資金而苦無出路，近期美元進入傳統淡季，再加上避險資金大量進入債市，不過在可預期的未來，美元仍有翻身表現的機會。

趁早卡位！搶賺集團作帳行情 7檔脫穎而出股

時序進入6月，就過往而言，6月往往會有一些法人、集團會針對旗下業績較佳或是較有題材的個股，展開拉抬作帳的動作，本文專家將帶你一探第2季有機會脫穎而出的個股？

熱門新聞

搶息大作戰 除權息行情駕到 好股接力賺！

大驚奇行情這樣賺 買好股！鎖起來！放假去！

末日式股災難再現 聯準會正指出一條財路？！

分批買美元 搶短美股 美債相對穩當

找落後生技補漲股

M31：7奈米IP挹注業績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。