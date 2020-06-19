大驚奇行情這樣賺 買好股！鎖起來！放假去！

【作者／林明謙】

內文：第2季的全球股市可以說是演出了一齣「大驚奇」，漲回年初下跌前的高點、NASDAQ指數甚至還創下歷史新高，讓全球投資人瞠目結舌！在3個月前，大家根本還無法想像這一幕，也造成現在很多人雙手空手、甚至還去加碼放空！其實大可不必這麼做，市場常常不是按照我們想像的方向走。

現階段股市和經濟的確有脫鉤的現象，暫時脫離了基本面，當然你也可以說市場領先反映未來的經濟復甦，尤其是6月11日因為擔心第2波疫情來襲、美股道瓊指數因而大跌1800多點，又再度嚇壞了華爾街，讓台股的投資人摸不著頭緒，到底這個時候要不要買股票？或是續抱股票？但沒有多久後美股又反彈起來，如果投資人每天受這些利多利空、大漲大跌的影響，將會很難操作股票、而是被股票給操作！

好股不怕大漲大跌

在此筆者先給出一個答案，面對這個「大漲大跌」的2020年，投資人要有一個心理準備，要認知到：既然這是個波動很大的一年，高低點很難抓，但是我們又知道時間愈往2021年靠近，經濟就會慢慢恢復、也愈具有成長動能，而且美國聯準會也鐵了心，決意在2022年之前不升息，全球的資金可說是相當的充沛。因此全球股市中長期來看仍然是看多，對於一般投資人來說，最好的投資策略、也是最省力策略，就是「買好股、鎖起來」，然後放假去！

以筆者過去經驗來看，在這種大波動行情下，股票換來換去其實很難賺到錢，因為股票輪動的速度太快了，一般投資人很難洞察這其中的變化，像主力資金狂拉猛拉生技防疫族群，但是要出股票時、就只在盤中的一瞬間，然後全數打到跌停板附近，這叫投資人如何反應？一般小散戶根本沒法子隨時看盤。

因此，選擇好股票、然後長抱到明年，這是一個可以參考的投資策略，要不然在那邊換股換來換去，真的常常捉龜走鱉，很多人在大跌時賠一大段，但是回升時只賺到一點點就走了，賺不到這一整個的波段行情，真的太可惜。

我們以今年以來的台積電（2330）走勢為例，台積電在去年股價漲到了歷史新高、最高突破340元之上，然後在今年3月跌到了235.5元的9個月低點，這個跌幅高達3成，連台股的「護國神山」都有這種下跌幅度，想當然耳很多中小型股的跌幅更是超過5成。

10檔好股回檔可以買

然而，隨著4月、5月的全球股市大反彈來臨，台積電的股價也一路回升至280元、300元，現在已經來至320元附近了，如果投資人買在270元左右的話，現在也已經賺將近2成了，整個反彈波段都把它賺滿，而且一路抱著這種好股票，雖然看起來獲利速度有點慢、但其實是快的，因為你不用擔心它，每天晚上也睡得安穩，自然就抱得住，而且每一季都配息給你，說它是個3～5倍的定存股也不為過。老實說，在低檔除了近期才回補的外資，早就有許多法人與散戶買好買滿，然後準備抱到明年、抱個3～5年，甚至是終身都抱著，這就是好股票的特質與優點。