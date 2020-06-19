末日式股災難再現 聯準會正指出一條財路？！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

聯準會（Fed）在6月貨幣政策會議後發表出對經濟前景悲觀看法，近期漲高的全球股市立即倒地，但如果從Fed宣誓要維持近乎零利率至2022年，和額外措施來支撐經濟等鴿派言論來看，可以預見未來市場仍然資金氾濫。

這種情況不但難以發生末日式股災，還可以預期股市未來只會繼續上漲。這跟2009年3月Fed推出量寬（QE）時的情況一樣。

Fed隨時出手救市

最近讓市場最擔心的，除了北京新冠肺炎確診人數飆升，美國多個州在逐步解除封閉措施後確診人數即持續增加，讓投資人擔心第2波疫情再次來襲，讓歐美股市在6月15日急跌，其中道瓊工業平均指數盤中大跌近800點。

但在Fed宣布會啟動在2級市場買進個別企業的公司債券來舒緩金融市場的資金壓力後，消息立即激勵美股由黑翻紅，道指還回升100多點。

Fed用行動證明主席鮑爾在6月10日會後記者會的承諾，Fed在疫情衝擊經濟之下，會堅決動用所有政府工具，全力地提供紓困和穩定市場，直到美國經濟能盡快復甦為止。他重申要讓美國人能回到疫情爆發前生活的先決條件，就是以全民就業和物價穩定為目標來重建大家對經濟復原的信心。美股會在15日盤中出現暴跌，除了市場借疫情因素做為賣出的理由外，似乎也是趁機測試Fed護盤的決心。

事實上，從Fed的資產負債表變化跟美股走勢也透露出一些連動性關係。Fed資產負債表規模在3月底時還不到5兆美元，但其後資產負債表即持續每週不斷增加並創新高，美股也因此展開一波跌深後強勁反彈的多頭走勢；資產負債表在5月底升破7兆美元大關後仍持續擴大，到6月10日時已來到逾7.113兆美元。不過在資產負債表增加速度有所放緩時，美股也開始順勢趁高回吐之前漲點，這反映出只要Fed的資產負債表持續增加，只會不斷墊高美股。

千萬別跟Fed對做

雖然Fed在疫情爆發導致美股崩跌時，已暗示其QE無上限的救市、救經濟等決心，但不少專家還是認為Fed的資產負債表不可能無限量擴大，最終總會到一個臨界點，到時候QE再也發揮不了作用，甚至於在到此地步之前，Fed已可能受不了而先收手。

對沖基金界傳奇人物杜肯米勒（Stanley Druckenmiller）就是不相信Fed的專家之一，他坦承美股從3月中強勁反彈以來，其基金投資報酬率僅3%，完全無法跟美股大漲4成相比，最大原因就是他不知道Fed的救市底線有多深，也不相信Fed能救起股市和經濟，甚至認為那個時刻是信用泡沫最可能爆破的時候，並預期要花數年時間才能去槓桿化。這情況跟Fed在2009年3月宣布推出QE時很像，許多投資人與專家當時都不認為這能救起美國經濟與股市，甚至認為美國只會走上日本經濟迷失20年的舊路。但結果是美股從此展開11年的大多頭走勢，美國經濟相對於全球其他主要國家來得強勁。

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