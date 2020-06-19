搶息大作戰 除權息行情駕到 好股接力賺！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／許博傑】 　

股東會、除權息旺季到！台股6月進入密集的股東會期間，由於這是小股東惟一可以當面與許多公司高層對談，來了解公司經營狀況與未來展望，因此甚是受到市場重視。

市場風向球

台積電營運目標不變

尤其今年，在年初的疫情肆虐下，讓全球產業供應鏈大亂，這些上市公司怎麼看待後疫情時代的景氣，並且有怎樣的策略來應對，相信是所有股東高度關注的焦點。此外，股東會過後，緊接而來的就是除權息旺季，根據這些公司大老對景氣的看法及公司的展望，投資人到底要不要參加除權息，也是另一個重要的課題。

台積電（2330）過去一向都是市場風向球，在今年的股東會中，董事長劉德音再三「請大家放心」，強調今年營運目標不變、資本支出不變，也讓外資在會後彷彿吃了定心丸，一改先前5月的賣超，開始偏向比較正面的買進。

劉德音認為，台積電3不變代表了公司具有高度的競爭力，惟一變數在年底的庫存水準是未定數，所幸先進製程不受疫情影響，將持續朝向2、3奈米推進，而5奈米產能利用率短期雖受到美國制裁華為的影響可能有空窗期，不過也樂觀看能很快填補起來。

但台積電也認為全球經濟不可能出現V形反轉，比較會是U形甚至是L形復甦，半導體與全球經濟出現似乎脫鉤的異常現象，主要在於疫情改變人們生活方式，也創造另類需求浮現，像是娛樂、遠距辦公等需求，反而增加部分產業對科技運用需求，因此，台積電未來2季營運仍相當看好。

半導體公司中，看好下半年的還包括祥碩（5269）、聯詠（3034）….等，穩懋（3105），原因其實與台積電大同小異，主要也在於這幾家公司產品有其獨特性與技術，較不會完全受到疫情影響而出現大波動。

聯詠總經理王守仁認為，儘管華為失去市場份額，但其他品牌廠也會補足需求，對聯詠影響有限，最大變數仍在終端需求，預期今年儘管全球手機出貨量衰退，但聯詠的OLED DDI、TDDI營收仍會維持成長，全年營運樂觀看待，代表公司在驅動IC的產業鏈中具有高度競爭力。

展望偏樂觀

祥碩營運有望再創高

祥碩總經理林哲偉看好下半年在客戶拉貨下，全年營運將可再創新高，且新產品USB 4.0、PCI Gen 4明年上半年將送樣，下半年進入量產，將有助營運再添新動能，公司第2季雖受PC淡季影響，導致營收成長動能趨緩，但反而就是今年低點，看好下半年隨新品上市，客戶拉貨力道可望回溫，展望偏樂觀。

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