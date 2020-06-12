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台積電大探索 成長趨勢不變 供應鏈股起飛

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／陳威良】

台積電（2330）是台股護國神「積」，股票市值約新台幣8兆元，占台股權重22.97%，一家公司就能左右整個台股將近4分之1比重，並且牽一髮動全身，半導體上、下游族群包括IC設計、封裝測試、設備及蘋概股，往往基本面與股價也會隨台積電連動，其重要性不言而喻。

產業地位無人能及

另外，在產業供應鏈方面，台積電是半導體甚至可以說是整體科技產業的核心，在晶圓代工市占率高達52.7%，不僅居全球之冠，而且比起第2～9名加總起來的市占率還要高，產業地位無人能及。

台積電年度股東會剛於9日落幕，針對近期市場關心的焦點，公司一一化解疑慮。首先，台積電將在美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，預計2021年動工、2024年量產，9年的總資本支出120億美元。面對美、中兩大國角力，其實台積電並非真的「選邊站」，因為亞利桑那廠占台積電晶圓出貨比重僅2.4%，象徵性大於實質，且等到2024年美國廠5奈米投產，台灣廠已進到3奈米以下製程。

事實上赴美設廠亦符合台積電利益，首先，美系客戶占台積電59%營收，前進美國能更接近客戶。其次，亞利桑那州為全美第6大半導體產業群落，可提供更多人才，且台灣協力廠也有意願共同前往投資。最後，美方政府將給與補貼等優惠條款，外界甚至揣測可能包括對華為出貨的條件鬆綁。

而在全面圍堵華為的新限令之下，美國商務部提供120天寬限期，9月中旬前仍可出貨給華為，至於後續發展，公司還在觀察法規執行程度，換句話說，是否真的一定完全禁止出貨，一切端看美國審核，所謂的申請許可證，亦暗示保留給企業彈性空間。台積電已聘請前美國商會高階主管Nicholas Montella擔任政府關係總監，負責在美、中頻生摩擦之際，協調台積電與美國政府的關係，以減少對業務的衝擊。

其實台積電從去年開始，逐步降低出貨華為比重，目前只剩下約14%營收來自華為，如真的發生最壞狀況，也就是完全失去華為訂單，也必然會由其他客戶填補產能。例如5奈米方面，今年下半年有高通、明年有超微新產品量產；在7奈米方面，今、明年產能都很擁擠，輝達即將推出新一代GPU，索尼與微軟年底前即將推出的遊戲機，晶片也是採用台積電的7奈米製程。

長期競爭力仍強勁

客觀來說，市場總規模與需求並沒有改變，如果華為受限，其他客戶將會補上缺口，對於製程領先的台積電影響有限，因為大家都需要台積電的產能支援。華為禁令之下，台積電即使短期略受影響，但長期競爭力依舊強勁，未來還會隨著5G、AI、物聯網等趨勢而繼續壯大，如果因為短期利空而拉回，將創造中長期絕佳買點。

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