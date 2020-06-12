伺服器前景外資駁火 資金有望轉入中低價股

【作者／李冠嶔】

這次新冠肺炎疫情引發的生活轉變，就是在家工作。在5月底臉書執行長Mark Zuckerberg宣布，即日起陸續開放公司遠端職缺，今年內也會開始接受現有員工申請長期遠端工作，預計5年至10年內半個公司將是遠端職位。遠距工作與教學，取代了現有公司的經營型態，未來將有更多的公司成立虛擬辦公室，以往面對面的教學改為線上教學，軟體、硬體的需求都是未來的投資重點，成為不可逆的趨勢。

里昂報告開出第一槍

雖然今年第2季全球經濟仍停滯，但資料中心、伺服器族群股價屢創新高，美國資料中心雙雄Equinix和Digital Realty，從2月份美股高點以來，表現優於「尖牙股」（NYSE Fang+）指數。以往打著AI、車用如意算盤的輝達上季財報顯示，資料中心營收達114億美元，年增率高達8成，表現超越市場預期，股價從3月低點不到200美元漲到將近360美元，跟資料中心營收年增幅度不相上下。<

不過，在6月初里昂亞洲科技產業部門研究主管侯明孝開出第一槍，提出3個理由認為雲端伺服器概念股已經過度樂觀，包括大型資料中心業者向下游ODM和組件廠砍第3季訂單，本季需求已轉弱訊號，占全球雲端5成資本支出的亞馬遜、微軟、阿里巴巴向代工廠砍單，供應鏈砍單幅度參差不齊，少則1成，部分3成，多則被砍5成。第1季下游廠庫存已來到10年新高的65天，較往年第1季的水準多出3成，未來將出現很長期的調整。侯明孝與里昂其他分析師一口氣降了包括南電（8046）、信驊（5274）….等和中國聯想等個股的目標價或是評級。

這個報告明顯不同於花旗、美林或大摩對相關族群的看法。早在里昂報告提出前，美銀把信驊視為雲端伺服器最大受惠股，目標價上看1800元，認為阿里巴巴和騰訊都投入中國新基建，更為信驊營運打第2隻腳。中國伺服器市場是全球成長最快的市場之一，大摩對信驊目標價也高達1660元，看好其獨家供應浪潮伺服器BMC晶片，而華為少了零組件，浪潮將進一步擴大市占。

多家外資仍看好力挺

大摩也調高祥碩、譜瑞-KY（4966）目標價至1460元與1130元，主要理由是騰訊宣布未來5年內將投入700億美元資本支出，用於雲端運算、AI、伺服器、巨型資料中心、超級電腦中心等領域，去年資本支出才40億美元～50億美元，有大段差距。