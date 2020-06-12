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中國緊日子有多緊？ 中概台商收成股喜憂參半

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／林明謙】

中國人大會議在5月閉幕了，中國政府說要過「緊日子」，但是學者卻說要過「苦日子」，尤其是外資高盛最新的報告指出，中國第2季經濟將面臨3個不利的因素，第一是外部需求急劇放緩，第二是破產及失業率增加的連鎖效應可能浮現，第三是供給回升速度快於銷售回升速度，造成庫存上升。但是「緊日子」的說法也不是第1次聽到了，幾年前中國經濟成長速度走緩及2019年中美貿易戰時，中國政府就一直不斷提出警訊。

中國真實失業率驚人？

「緊日子」是中國中央對地方政府說的：不要再亂花錢了，經費預算有限；而「苦日子」則是一般人民的感受，當中國政府要稍微勒緊褲帶過日子的時候，最有感的將會是一般老百姓，最不好的情況就是經濟成長率持續失速下滑、失業率升高，人民當然要過「比緊還要緊」的日子。

中國國務院總理李克強5月22日的工作報告中，第1次沒有提出GDP成長率的預測，而習近平則解釋「硬性規定目標並不符合社會發展宗旨，不以GDP增長率論英雄」，因此過去的成長目標6%顯然是完全的破功，而且下限也不知道在哪裡？早先就有中國的報導指出，在外資訂單與企業的撤離或倒閉下，直接、間接共影響超過2億人失業，占了中國就業總量的4分之1，相當可觀。

以中國統計局公布的失業率調查數據來看，2020年2月至4月的失業率從5%附近、往上來至6%左右，而去年4月時的失業率只有5%而已。然而，我們都知道中國的官方數據大多時候都被美化過了，因此外界紛紛自行研究，認為美國4月的失業率都已經來到14.7%了，中國的失業率目前應該高達10%以上、甚至是超過20%，而這就是老百姓真實的苦日子。

中概股第1季營收衰退

回過頭來，觀察我們自己的「中概、台商收成股」，第1季的營收當然是慘不忍賭，台泥（1101）第1季營收較去年同期衰退約13%，EPS則是從去年的0. 7元下滑至0.53元，衰退約24%；亞泥（1102）第1季營收掉了超過3成、EPS則是從去年的0.87元降至0.22元，大幅減少近75%。大成（1210）與統一（1216）還算撐得住，仍小幅維持正的營收年成長率，大成的EPS更逆勢由0.58元成長至0.68元、年增率達17%，而統一的EPS則是下滑15%、來至0.79元，可能在疫情期間不管經濟如何衰退，大家總是還需要民生用品，影響相對較小。

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