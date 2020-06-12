大錢潮來襲 跟著法人順勢搶一波

【作者／賴建承】

由於Fed持續維持量化寬鬆政策，美元近期呈相對弱勢，原本強勢的台幣於6月起出現另一波強勁升值，6月10日升破29.6元兌1美元關卡，在熱錢湧入下，外資展開認錯行情，呈現連8買共計買超720億元，倘若買超持續，台股將有挑戰1月30日空方缺口（11933點～12101點）之實力。

外資認錯行情

多頭格局可望延續

而原本姿態就高的台股也不落人後，櫃買指數率先突破疫情前高點，即將向2018年6月7日的160.41點挑戰，至於集中市場也跟上步伐，於6月初突破約1個月的箱形整理，不僅順利站上萬一也突破所有均線，將3月9日之空方缺口11221點～11310點給封閉，由於外資上演認錯行情，研判只要年線不再失守，多頭格局可望延續，屆時將使內資第2季季底之作帳行情持續升溫。

正當全球股市因肺炎疫情而動盪之際，外資同步狂賣台股，不過內資卻一路相挺，3月投信買超52.25億元、4月買242.38億元、5月買91.38億元，合計3個月共買超了約386億元，儼然成為台股最佳的救援投手。由於時序已來到第2季末，加上投信持股一定要70%以上，相信國內基金將在最後幾週卯足全力拚績效。

不過，也不是所有投信有持股的公司都會有作帳行情，尤其是股本太大的權重股恐難以拉抬，此外，投信持股比率偏低的也可能會欠缺攻擊力，因此，股本之大小與持股比率是選股關鍵，但是物極必反之道理也不容忽略，假設投信總持股比率超過15%，則要擔心反向結帳之可能，且總持股比率超過10%以上也會有買不動之可能，故筆者選出投信持股比率3%～10%之投信認養股共30檔供讀者參考，包括半導體、PCB、NB、利基型電子、汽車組件及低位階傳產等。

IC設計受矚目

Switch概念股正夯

在IC設計族群方面，即將於6月15日除息，配發6.5元現金股利的義隆（2458），現金殖利率仍有5.5%，雖然第1季稅後獲利僅0.44億元，季減95.5%、年減88.5%，EPS0.18元，不過主要是持有13%的旭暉股價大跌，認列損失4.17億元，由於近期股價反彈，第2季有業外利益回沖。5月營收12.25億元，月增17.9%、年增62.92%，累計前5月營收44.7億元，年增34.27%，由於4月和5月兩個月營收已達22.64億元，超越今年首季營收的22.06億元，預估第2季業績有爆發性成長，5日線不破有機會成為投信認養股。任天堂遊戲機Switch熱銷全球，新款遊戲也造成搶購，由於任天堂新款遊戲機將會導入更多感測器，偵測使用者呼吸、脈搏及環境等。

原相（3227）與任天堂合作密切，感測器已打入Switch供應鏈，研判在任天堂新機感測器倍增題材下，業績可望持續攀升。5月營收5.91億元，月增1.58%、年增28.09%，累計前5月營收28.68億元，年增率55.24%。投信於5月中下旬開始布局，股價剛站上所有均線，且投信持股比率5.66%不高，有機會成為作帳焦點。