快訊

龜山島百年島主家族 比蔡閨更有資格重回故土

大錢潮來襲 跟著法人順勢搶一波

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／賴建承】

由於Fed持續維持量化寬鬆政策，美元近期呈相對弱勢，原本強勢的台幣於6月起出現另一波強勁升值，6月10日升破29.6元兌1美元關卡，在熱錢湧入下，外資展開認錯行情，呈現連8買共計買超720億元，倘若買超持續，台股將有挑戰1月30日空方缺口（11933點～12101點）之實力。

外資認錯行情

多頭格局可望延續

而原本姿態就高的台股也不落人後，櫃買指數率先突破疫情前高點，即將向2018年6月7日的160.41點挑戰，至於集中市場也跟上步伐，於6月初突破約1個月的箱形整理，不僅順利站上萬一也突破所有均線，將3月9日之空方缺口11221點～11310點給封閉，由於外資上演認錯行情，研判只要年線不再失守，多頭格局可望延續，屆時將使內資第2季季底之作帳行情持續升溫。

正當全球股市因肺炎疫情而動盪之際，外資同步狂賣台股，不過內資卻一路相挺，3月投信買超52.25億元、4月買242.38億元、5月買91.38億元，合計3個月共買超了約386億元，儼然成為台股最佳的救援投手。由於時序已來到第2季末，加上投信持股一定要70%以上，相信國內基金將在最後幾週卯足全力拚績效。

不過，也不是所有投信有持股的公司都會有作帳行情，尤其是股本太大的權重股恐難以拉抬，此外，投信持股比率偏低的也可能會欠缺攻擊力，因此，股本之大小與持股比率是選股關鍵，但是物極必反之道理也不容忽略，假設投信總持股比率超過15%，則要擔心反向結帳之可能，且總持股比率超過10%以上也會有買不動之可能，故筆者選出投信持股比率3%～10%之投信認養股共30檔供讀者參考，包括半導體、PCB、NB、利基型電子、汽車組件及低位階傳產等。

IC設計受矚目

Switch概念股正夯

在IC設計族群方面，即將於6月15日除息，配發6.5元現金股利的義隆（2458），現金殖利率仍有5.5%，雖然第1季稅後獲利僅0.44億元，季減95.5%、年減88.5%，EPS0.18元，不過主要是持有13%的旭暉股價大跌，認列損失4.17億元，由於近期股價反彈，第2季有業外利益回沖。5月營收12.25億元，月增17.9%、年增62.92%，累計前5月營收44.7億元，年增34.27%，由於4月和5月兩個月營收已達22.64億元，超越今年首季營收的22.06億元，預估第2季業績有爆發性成長，5日線不破有機會成為投信認養股。任天堂遊戲機Switch熱銷全球，新款遊戲也造成搶購，由於任天堂新款遊戲機將會導入更多感測器，偵測使用者呼吸、脈搏及環境等。

原相（3227）與任天堂合作密切，感測器已打入Switch供應鏈，研判在任天堂新機感測器倍增題材下，業績可望持續攀升。5月營收5.91億元，月增1.58%、年增28.09%，累計前5月營收28.68億元，年增率55.24%。投信於5月中下旬開始布局，股價剛站上所有均線，且投信持股比率5.66%不高，有機會成為作帳焦點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/6/12 No.1201】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊歡慶24周年，生日禮與您攜手翻轉奇蹟！即日起訂閱可獲得《2020飆股聖經》精選別冊，只送不賣，訂戶獨享】

相關新聞

大錢潮來襲 跟著法人順勢搶一波

全球資金氾濫成災，台幣強升錢該往哪去？懂得壓對寶，就能事半功倍，專家帶你搭乘法人列車順勢搶一波。 大錢潮方向1》投信、集團作帳有利可圖 大錢潮方向2》2低＋法人買 大錢潮方向3》放量轉強股強恆強

中國緊日子有多緊？ 中概台商收成股喜憂參半

中國政府說要過「緊日子」，學者說要過「苦日子」，中國經濟到底有多差？這對中概股及在陸股掛牌的台商概念股來說，將有什麼影響？專家幫你找出在風險中能創造機會的標的。

伺服器前景外資駁火 資金有望轉入中低價股

雖然今年第2季全球經濟仍停滯，但資料中心、伺服器族群股價屢創新高，然隨著外資里昂提出雲端伺服器概念股已過度樂觀的看法，也讓產業出現雜音，到底伺服器族群該怎麼看？

台積電大探索 成長趨勢不變 供應鏈股起飛

台積電占台股權重22.97%，是半導體甚至可以說是整體科技產業的核心，公司更是在剛落幕的股東會中，一一化解市場疑慮，台積電與其供應鏈股未來展望，絕對值得您關注。

疫戰商機啟動！疫情後＋貿戰中 轉單搶貨潮來襲

新冠肺炎疫情漸漸趨緩，中美貿易戰的戰火卻再起，投資人如何在疫情後與貿戰中求生存？本單元專家將分別從3大方向為你找到最大獲利機會！ 方向1》貿戰商機：轉單搶貨概念股 方向2》遠端商機：NB、伺服器大反攻 方向3》疫後商機：快篩、疫苗出頭天

全球資金氾濫恐成災…國際貨幣各有隱憂 美元將當道

疫情影響下，各國爭相印鈔票救經濟，市場充斥大量資金而苦無出路，近期美元進入傳統淡季，再加上避險資金大量進入債市，不過在可預期的未來，美元仍有翻身表現的機會。

趁早卡位！搶賺集團作帳行情 7檔脫穎而出股

時序進入6月，就過往而言，6月往往會有一些法人、集團會針對旗下業績較佳或是較有題材的個股，展開拉抬作帳的動作，本文專家將帶你一探第2季有機會脫穎而出的個股？

公司6大籌資管道一次弄懂 小股東選對方式也能賺一筆

很多人在股市一輩子，卻只知買賣股票，對於上市櫃公司的多種籌資方式不敢涉略，一方面看不懂，以為高深莫測，很怕一失足成千古恨，其實只要弄懂箇中學問，也能有不錯報酬率。

股東會＋除權息行情 質優股出列！搶先布局

近期為上市櫃公司召開股東會的密集時刻，哪些公司值得關注並提早布局？又股東會後緊接著就是除權息行情登場，想參與的投資人該怎麼挑選標的？專家將在本文中帶您一起掌握布局。

要用3招抗通膨 才能讓你的資產繼續增加

在Fed祭出無限QE後，可以想見的是未來通貨膨脹只會愈來愈嚴重，此時若想繼續增加資產，建議不妨將現金與保險部位降低，並且持有類實體有價資產，或者增加貴金屬的投資機會。

218家年年配發股利！ 靠股兒子賺回本 不怕忽多忽少

根據統計過去20年來，一共有218家上市櫃公司年年都配發股利，但如何從中篩選質優公司進行投資，不妨針對自己投資屬性做初步的篩選，才能量身訂做出短、中、長期的投資計畫。

紓困資金肥了誰？ ETF！尖牙股！企業大老闆！

美國和台灣政府各有為民眾提供紓困措施，但最近有項調查發現，美國人把部分的紓困金拿來投資股票！這肯定對美股有不小的正面影響，他們買了什麼？這些紓困金最後到底肥了誰？

熱門新聞

大錢潮來襲 跟著法人順勢搶一波

台積電大探索 成長趨勢不變 供應鏈股起飛

伺服器前景外資駁火 資金有望轉入中低價股

中國緊日子有多緊？ 中概台商收成股喜憂參半

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。