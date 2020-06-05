股東會＋除權息行情 質優股出列！搶先布局

【作者／蔡明翰】

上市櫃企業每年在營業年度終結後6個月內至少召集1次股東會，並且在30日前通知各股東，而企業在公布年報並宣布發放股利金額後，每年股東會多聚集於5月底至6月底之間召開，而股東會上的議事內容很多，主要包括有主席報告營運狀況、承認財務報表與盈餘分派以及改選董事、監察人等。

兩類公司樂觀看待

其中，市場常提起的股東會行情，主要來自於主席報告營運狀況，包括面對股東時若股價太便宜恐遭受壓力，因此，在股東會前若股價淨值比過低的公司，股價有望先行拉抬以降低面對股東的壓力。

另外，主席報告營運狀況時，並非正式法說會，因此並不需要直接提及財務面的數字，僅止於後續展望的說法，通常會偏向樂觀，因此股東會的訊息將以利多為主，加上若股價位階偏低，將有補漲行情可以期待，若股價位階較高，利多不見得能持續激勵股價向上，但也不至於反向下跌，因此股東會召開前後股價多有望維持相對強勢格局。

近期已召開股東會的公司中，仍有部分公司值得留意，一為公司對後續展望看法樂觀，但股價位階仍未偏高，雖為個股題材，但預期股價後續仍有持續強勢補漲機會，二為展望佳且利多為產業特性，除了股東會後有望續強，另可套用在同產業中仍未召開股東會的公司，可成為後續布局的重點方向。

股東會釋出利多但為個股題材的包括台灣高鐵（2633），雖去年運量與營收雙創歷史新高，但今年受到疫情影響，前4月營收年減26%，台灣高鐵已啟動「台灣高鐵旅運振興方案」，針對不同客群規畫多元化促銷方案，並且台灣疫情趨緩，台灣高鐵將於6月底起大幅增班，6月起可望轉虧為盈，趨勢向上之下，內、外資大買，預期股價仍有持續走高機會，股價拉回年線附近量縮時即可介入。

華固（2548）董事長在股東會提及，房市基本需求一直都存在，只是因疫情而有所遞延，下半年房市交易量將優於上半年，其中，商辦與廠辦市場供需較為吃緊，主要受惠台商回流、物流倉儲、分流辦公等需求的增加，商辦行情仍續上漲，閒置率維持低位，華固的商辦比重相對較高，加上具有高殖利率的保護，股價有望維持強勢格局。