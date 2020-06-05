公司6大籌資管道一次弄懂 小股東選對方式也能賺一筆
【作者／林明謙】
說到上市櫃公司的籌資管道可說是琳瑯滿目，有的一般投資人可以買、有的股東才可以買，有的則要法人或外資才能買，讓我們一個個來看，到底哪些商品適合一般投資人來買。
現金增資：
賣老股、換新股
首先來看，大家最熟悉的「現金增資」，這是我們最常見的方式，用白話來說，公司會另外發行新的股票，讓原股東可以照你手上持股的一定比例來優先認購，而且通常是以一個低於目前股價的優惠價來認購，才能吸引股東們願意繳錢認購更多的股票。
如果你是個長期的股東，認同這家公司，無論如何手中都會持有這家公司的股票，那麼你當然會去買這增資股，至少你可以「賣老股、換新股」，因為新股比較便宜，舉例來說，你可以用80元來認購增資股，然後先100元先賣掉。像牧德（3563）於5月時現金增資、預備發行普通股2120000股，每股認購價格250元，當時的股價約在330元左右，才有機會吸引原股東認購，每1000股可以認購約39.8股。
如果你沒有打算長期持有這家公司，就不建議僅僅為了參加增資股行情而買股票，因為股票在增資期間通常會比較強勁，因為要吸引股東來認購，但時間過後，股價就容易轉弱而回歸正常了，最終還是公司基本面說話。
公司債：
法人市場難進入
至於「公司債」，一般人比較陌生的原因，是因為它大多是法人市場，一般的投資人要買的話，要去銀行或券商特別申請「專業投資人自然人PI」的資格，而一般散戶要取得這資格的話，你得要提供3000萬元的財力證明，還要具備充分之金融商品專業知識、交易經驗，這些都有一定的評估程序，每家銀行與券商的要求可能不盡相當。
而在PI資格通過後，你才可以透過債券交易員來完成交易；再者，就國內的公司債交易金額來看，一筆至少就是5000萬元的金額，這簡直就是大戶才能夠進入的市場，不適合一般小散戶進入的市場，難怪一般投資人對於公司債感覺很陌生！
大部分投資人是去買「債券型基金」，不管是幾千元或幾萬元都可以買，較少直接去買公司債，而且以現在的公司債1年期的報酬率來看，差不多在0.5%～0.9%左右，要看信用等級而定，這個報酬率實在是太小了，因此不如長期成為好公司的長期股東比較有賺頭。
CB可轉債：
有機會換股票
再來我們來談「可轉債」，也就是我們常稱的CB，它基本上是一個債券，但是他又很像股票，因為當公司股價到一定程度後，就可以轉換成股票。
沒錯！就是這麼好，行情好的時候你有機會成為股東，但是好的機會意味著投資人也要付上一些代價，而這代價就是可轉債的利率往往是0%，這代表很有可能你持有5年之後，公司股價一直沒有漲起來，最後通常你只能拿回本金而沒有任何利息，但買CB換到的就是一個特別的機會，如果這段期間公司股價上漲，漲超過了「轉換價格」，那麼投資人就可以進行轉換，而在1～2個月後拿到股票就隨投資人高興，想什麼時候賣股票就什麼時候賣，因此可轉債的「轉換價格」愈低，未來轉換成股票的機會就會愈高！
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