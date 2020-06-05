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住月子中心該不該AA制？新手媽媽血淚大公開

趁早卡位！搶賺集團作帳行情 7檔脫穎而出股

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／戴興明】

時序進入6月，也進入第2季最後1個月的法人、集團股作帳時間，今年因為第1季爆發新冠肺炎疫情，使得台股指數從12151點（春節封關日），殺到3月19日的8523點，當時台積電（2330）股價殺到235.5元，鴻海（2317）股價殺到65.7元，大立光（3008）股價殺到2240元，台塑（1301）股價殺到64.8元。

配合外資買賣超觀察

如今，隨著國安基金進場護盤與疫情緩和的激勵，除了防疫生醫股已大漲一段之外，多數的股票也已反彈一段，至少都有回到9000點以上的價位水準，而6月份往往也有一些法人、集團會針對旗下業績較佳，或較有題材的個股展開拉抬作帳之動作，而究竟哪些個股會脫穎而出？我們從股價的價量或業績題材領先尋找作帳股來追?投資操作。

一般追?集團作帳，還要配合外資買賣超來觀察，因為集團股的進出動向不易捉摸，而不少外資往往是「假外資」化身，所以，搭配起來追?會更準確。

台泥集團：台泥（1101）去年6月股價從42元漲到46元，漲了9.52%之多，一方面當時有股東會，而去年8月13日除權息共4元，股價先漲也有暖身拉高，順便作帳之用，今年配息2.5元，配股0.5元，也有拉高作帳機會，但幅度可能不大。

中橡（2104）今年業績平平，但台泥持有15.59%股權，去年6月股價從36元小漲到38元，可能有小幅拉抬，但不易大漲。

遠東集團：旗下個股幾乎皆交叉持股，例如遠東新（1402）持有亞泥（1102）22.33%，亞泥持有遠東新股權23.77%。亞泥股價在去年7月24日除息2.8元之前，去年6月股價從45元拉抬到48.9元，外資也在其中一起拉抬，而今年第2季業績漸佳，股價將有所表現，亞泥今年配息3元，比前一年的2.8元多，股價可望有所表現。

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