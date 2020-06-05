快訊

住月子中心該不該AA制？新手媽媽血淚大公開

全球資金氾濫恐成災…國際貨幣各有隱憂 美元將當道

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

新冠肺炎疫情促使各國爭相印鈔票救經濟，在這種情況下，即使全球經濟再不好，在大量資金撐抬而沒有再出現突發的政經狀況之下，很難想像金融市場會再出現崩跌走勢，雖然全球經濟還在療傷之中，但在市場充斥大量資金而苦無出路下，近期投資操作已淪為炒作。

由於各國陸續解除封閉措施要重新開放經濟，為市場帶來看好經濟前景的樂觀理由，大量資金從避險資產轉向風險性資產。美元之前因具避險功能而走強，在風險胃納增加下轉弱，美元指數更跌破98點。

有趣的是，同樣具避險功能的黃金沒因避險需求下降而走跌，反而因為美元轉弱而撐在每盎司1700美元以上，甚至被看好能繼續走高；另一避險工具─債市沒有因股市等風險性資產走強而轉弱。事實上，金融市場上出現各種互相矛盾的現象，正好反映炒作與人為操作等亂象。尤其中美關係愈來愈緊張下，必須謹記全球各種政經風險仍然存在，尤其資金氾濫本身就是最大風險。

美債吸收大量資金

跟股市走勢相較，債市表現相對穩定許多，就在大家炒作全球經濟正擺脫疫情危機而逐步回復正常之下，全球股市與風險性較美元高的國際主要貨幣紛紛在近期大漲。

值得注意的是，美國政府為龐大的紓困措施而大舉發行公債來籌措所須資金，許多專家批評這只會衝擊美元資產，但美公債價格不但未被拋售，甚至不斷上漲而讓公債殖利率一再創新低，像美國10年期公債殖利率最近還跌破0.7%大關至0.66%附近，較年初時低了超過1個百分點，美國2年期公債殖利率更一度創0.13%新低。

雖然聯準會大規模買債是支撐美債的重要力量之一，但仍然反映出不少投資人仍然擔心全球疫情與政經前景，即使美債殖利率不斷走低而仍然願意繼續把資金放在美債來避險，在此情況下，美元還是有一定的支撐，至於近期走高的國際貨幣也是各有隱憂。

美元進入傳統淡季

值得一提是，美元近期轉弱的原因之一，是6月向來為美元的「傳統淡季」。從過去10年來，美元指數在6月平均下跌0.75%，表現是繼4月之後第2差的月份，自2010年以來，美元指數在6月份升值只出現過2次，現在剛踏入6月這個美元的傳統淡季，可預期未來1個月美元走貶的機率相當高，但這不代表美元沒有翻身機會。

像近期表現強勢的英鎊，其脫歐談判仍毫無進展、英國疫情仍持續、英國央行仍未排除實施負利率的可能等，仍隨時會成為拖累英鎊的因素；澳元走強是因為大家看好全球經濟復甦而有利其大宗商品出口，但到底復甦力度有多大？持續多久？之前澳洲提出調查新冠肺炎源頭而得罪中共，已被中共視為開刀對象，不買澳洲牛肉等報復，後續會不會加強報復來殺雞儆猴？

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/6/5 No.1200】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊歡慶24周年，生日禮與您攜手翻轉奇蹟！即日起訂閱可獲得《2020飆股聖經》精選別冊，只送不賣，訂戶獨享】

延伸閱讀

食藥署核准首件國產新冠肺炎抗體快篩 十分鐘有結果

武漢最後三名新冠肺炎患者出院 湖北確診清零

ECB救市 再射寬鬆火箭彈

澳洲拒絕負利率 債市火熱

相關新聞

疫戰商機啟動！疫情後＋貿戰中 轉單搶貨潮來襲

新冠肺炎疫情漸漸趨緩，中美貿易戰的戰火卻再起，投資人如何在疫情後與貿戰中求生存？本單元專家將分別從3大方向為你找到最大獲利機會！ 方向1》貿戰商機：轉單搶貨概念股 方向2》遠端商機：NB、伺服器大反攻 方向3》疫後商機：快篩、疫苗出頭天

全球資金氾濫恐成災…國際貨幣各有隱憂 美元將當道

疫情影響下，各國爭相印鈔票救經濟，市場充斥大量資金而苦無出路，近期美元進入傳統淡季，再加上避險資金大量進入債市，不過在可預期的未來，美元仍有翻身表現的機會。

趁早卡位！搶賺集團作帳行情 7檔脫穎而出股

時序進入6月，就過往而言，6月往往會有一些法人、集團會針對旗下業績較佳或是較有題材的個股，展開拉抬作帳的動作，本文專家將帶你一探第2季有機會脫穎而出的個股？

公司6大籌資管道一次弄懂 小股東選對方式也能賺一筆

很多人在股市一輩子，卻只知買賣股票，對於上市櫃公司的多種籌資方式不敢涉略，一方面看不懂，以為高深莫測，很怕一失足成千古恨，其實只要弄懂箇中學問，也能有不錯報酬率。

股東會＋除權息行情 質優股出列！搶先布局

近期為上市櫃公司召開股東會的密集時刻，哪些公司值得關注並提早布局？又股東會後緊接著就是除權息行情登場，想參與的投資人該怎麼挑選標的？專家將在本文中帶您一起掌握布局。

要用3招抗通膨 才能讓你的資產繼續增加

在Fed祭出無限QE後，可以想見的是未來通貨膨脹只會愈來愈嚴重，此時若想繼續增加資產，建議不妨將現金與保險部位降低，並且持有類實體有價資產，或者增加貴金屬的投資機會。

218家年年配發股利！ 靠股兒子賺回本 不怕忽多忽少

根據統計過去20年來，一共有218家上市櫃公司年年都配發股利，但如何從中篩選質優公司進行投資，不妨針對自己投資屬性做初步的篩選，才能量身訂做出短、中、長期的投資計畫。

紓困資金肥了誰？ ETF！尖牙股！企業大老闆！

美國和台灣政府各有為民眾提供紓困措施，但最近有項調查發現，美國人把部分的紓困金拿來投資股票！這肯定對美股有不小的正面影響，他們買了什麼？這些紓困金最後到底肥了誰？

量價關係9式出招！買進、賣出決策無往不利

很多人在股票操作上，對於買點與賣點的掌握總是非常不確定，其實如果懂得靈活運用「量價關係9式」，就可以清楚掌握個股目前所處的狀態，對於接下來的判斷將更有勝算。

台股生醫寶典 審視全產業脈動 贏戰生技月

後疫情時代、7月生技月，生技業可能湧現哪些商機？探索製藥、疫苗、醫材、居家保健、醫美5大族群，尋找投資契機。

超級護衛隊 台股逆風前行族群大探索

上市櫃公司Q1財報已公告完畢，疫情籠罩下仍有不少公司繳出亮眼成績單，在全球負利率風潮和各種政經風險下，投資選股更要重視基本面，如此才能買得安心，為此，本單元邀請專家針對第1季財報做總體檢，不只幫大家找出逆勢前行的族群與股票，也從資本支出角度挖掘中長線潛力股。

哪種資產安全？ 現金 黃金 美股ETF最妥當

即使歐美正陸續解除封閉措施，但在失業問題愈來愈嚴重下，先前因對解封後經濟情況樂觀而走高的股市，可能要開始面對現實的考驗，在此情況下，尋找安全資產是投資人當下最重要的功課。

熱門新聞

四強聯手！合環建設機構新店最大都更 盛大簽約啟動

GIS-KY營運重返榮耀

疫戰商機啟動！疫情後＋貿戰中 轉單搶貨潮來襲

趁早卡位！搶賺集團作帳行情 7檔脫穎而出股

全球資金氾濫恐成災…國際貨幣各有隱憂 美元將當道

美中政治角力 台灣拚內需

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。