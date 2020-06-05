全球資金氾濫恐成災…國際貨幣各有隱憂 美元將當道

【作者／阮文非】

新冠肺炎疫情促使各國爭相印鈔票救經濟，在這種情況下，即使全球經濟再不好，在大量資金撐抬而沒有再出現突發的政經狀況之下，很難想像金融市場會再出現崩跌走勢，雖然全球經濟還在療傷之中，但在市場充斥大量資金而苦無出路下，近期投資操作已淪為炒作。

由於各國陸續解除封閉措施要重新開放經濟，為市場帶來看好經濟前景的樂觀理由，大量資金從避險資產轉向風險性資產。美元之前因具避險功能而走強，在風險胃納增加下轉弱，美元指數更跌破98點。

有趣的是，同樣具避險功能的黃金沒因避險需求下降而走跌，反而因為美元轉弱而撐在每盎司1700美元以上，甚至被看好能繼續走高；另一避險工具─債市沒有因股市等風險性資產走強而轉弱。事實上，金融市場上出現各種互相矛盾的現象，正好反映炒作與人為操作等亂象。尤其中美關係愈來愈緊張下，必須謹記全球各種政經風險仍然存在，尤其資金氾濫本身就是最大風險。

美債吸收大量資金

跟股市走勢相較，債市表現相對穩定許多，就在大家炒作全球經濟正擺脫疫情危機而逐步回復正常之下，全球股市與風險性較美元高的國際主要貨幣紛紛在近期大漲。

值得注意的是，美國政府為龐大的紓困措施而大舉發行公債來籌措所須資金，許多專家批評這只會衝擊美元資產，但美公債價格不但未被拋售，甚至不斷上漲而讓公債殖利率一再創新低，像美國10年期公債殖利率最近還跌破0.7%大關至0.66%附近，較年初時低了超過1個百分點，美國2年期公債殖利率更一度創0.13%新低。

雖然聯準會大規模買債是支撐美債的重要力量之一，但仍然反映出不少投資人仍然擔心全球疫情與政經前景，即使美債殖利率不斷走低而仍然願意繼續把資金放在美債來避險，在此情況下，美元還是有一定的支撐，至於近期走高的國際貨幣也是各有隱憂。

美元進入傳統淡季

值得一提是，美元近期轉弱的原因之一，是6月向來為美元的「傳統淡季」。從過去10年來，美元指數在6月平均下跌0.75%，表現是繼4月之後第2差的月份，自2010年以來，美元指數在6月份升值只出現過2次，現在剛踏入6月這個美元的傳統淡季，可預期未來1個月美元走貶的機率相當高，但這不代表美元沒有翻身機會。

像近期表現強勢的英鎊，其脫歐談判仍毫無進展、英國疫情仍持續、英國央行仍未排除實施負利率的可能等，仍隨時會成為拖累英鎊的因素；澳元走強是因為大家看好全球經濟復甦而有利其大宗商品出口，但到底復甦力度有多大？持續多久？之前澳洲提出調查新冠肺炎源頭而得罪中共，已被中共視為開刀對象，不買澳洲牛肉等報復，後續會不會加強報復來殺雞儆猴？