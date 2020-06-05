快訊

住月子中心該不該AA制？新手媽媽血淚大公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫戰商機啟動！疫情後＋貿戰中 轉單搶貨潮來襲

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／李冠嶔】

台積電（2330）在5月15日宣布將投資120億美元，赴美國亞利桑那州設置5奈米生產線，預計2021年動工、2024年量產。此消息宣布的前一交易日，台積電盤後ADR大漲4.6%，不過只開心了1天，5月15日又出現大跌4.4%，原因在於美國商務部的出口新規定，意圖切斷華為與海外供應商的關係。

台積電並未因赴美設廠，而能換取對華為出貨，決定權仍在美國手中。原先的舊規定看技術含量，規定25%以下就可出貨，新規定是只要向華為出售採用美國製造的設備，或是依美國軟體與技術設計的晶片，都須先取得美方許可證，不必管技術含量。美國商務部給了120天的寬限期，旨在防止華為逃避美國出口管制、堵住華為可從全球晶片代工廠商繼續拿到先進晶片的漏洞。

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）表示，台積電也受此限制，必須先取得許可才能向華為供貨，沒有保證台積電可獲得許可證。就連韓國的三星也無法順利出給華為，美國應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）等半導體設備廠，以及IC設計軟體業者的益華（Cadence）、新思（Synopsys）與明導國際（Mentor）的產品，都受到相當大影響。

聯發科吃轉單

晶片產品性價比高

不過也有外資認為未來聯發科（2454）、輝達有機會補上華為的缺口，明年台積電營收不致下修太多。亞歷桑那州號稱是第二矽谷，雷神與洛克希德•馬丁公司都在這裡有研發中心，台積電會不會與美國廠商有進一步合作，值得關注。

新規定發布時，外資曾認為最大贏家會是聯發科，理由在於華為子公司海思拿不到台積電高階製程晶片，可能改向聯發科採購。《日經新聞》在5月22日提到華為向聯發科下了3倍訂單，聯發科還要評估人力的問題。不過美方不排除再調整，已有官員提出，將晶片賣給華為並因此受益的對象也納入管制。過去華為只有中階手機向聯發科採購晶片，未來可能連高階手機都要借重聯發科供應產品。

華為在5月24日晚上發布的5G新機「暢享Z」，搭載「天璣800」系統單晶片（SoC），是華為首次搭載聯發科5G晶片，市場人士也猜測接下來華為可能會放棄「麒麟」，靠攏聯發科。就以效能來說，聯發科的5G晶片「天璣820」比對手高通「驍龍765G」減少21%的功耗，「天璣800」跑分與「驍龍765」、「麒麟810」不相上下，在中階5G晶片中，性價比極高。華為旗下另一個子品牌「榮耀」，最近推出的X10手機雖採用自家的「麒麟820」晶片，但未來6月發表的「榮耀Play4」很可能採用聯發科「天璣800」系列產品。

去美化題材熱

相關個股營運加溫

筆者在上期的周刊中提到，與去美化有關的IP矽智財公司─世芯-KY（3661）、M31（6643），以及浪潮供應鏈的信驊（5274）。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/6/5 No.1200】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊歡慶24周年，生日禮與您攜手翻轉奇蹟！即日起訂閱可獲得《2020飆股聖經》精選別冊，只送不賣，訂戶獨享】

延伸閱讀

台積電股價衝309元 市值突破8兆元

經濟日報社論／美中交鋒 半導體業走鋼索

聯發科Q2營收看增 高通衰退

聯發科狂搶陸單 衝刺5G市占

相關新聞

疫戰商機啟動！疫情後＋貿戰中 轉單搶貨潮來襲

新冠肺炎疫情漸漸趨緩，中美貿易戰的戰火卻再起，投資人如何在疫情後與貿戰中求生存？本單元專家將分別從3大方向為你找到最大獲利機會！ 方向1》貿戰商機：轉單搶貨概念股 方向2》遠端商機：NB、伺服器大反攻 方向3》疫後商機：快篩、疫苗出頭天

全球資金氾濫恐成災…國際貨幣各有隱憂 美元將當道

疫情影響下，各國爭相印鈔票救經濟，市場充斥大量資金而苦無出路，近期美元進入傳統淡季，再加上避險資金大量進入債市，不過在可預期的未來，美元仍有翻身表現的機會。

趁早卡位！搶賺集團作帳行情 7檔脫穎而出股

時序進入6月，就過往而言，6月往往會有一些法人、集團會針對旗下業績較佳或是較有題材的個股，展開拉抬作帳的動作，本文專家將帶你一探第2季有機會脫穎而出的個股？

公司6大籌資管道一次弄懂 小股東選對方式也能賺一筆

很多人在股市一輩子，卻只知買賣股票，對於上市櫃公司的多種籌資方式不敢涉略，一方面看不懂，以為高深莫測，很怕一失足成千古恨，其實只要弄懂箇中學問，也能有不錯報酬率。

股東會＋除權息行情 質優股出列！搶先布局

近期為上市櫃公司召開股東會的密集時刻，哪些公司值得關注並提早布局？又股東會後緊接著就是除權息行情登場，想參與的投資人該怎麼挑選標的？專家將在本文中帶您一起掌握布局。

要用3招抗通膨 才能讓你的資產繼續增加

在Fed祭出無限QE後，可以想見的是未來通貨膨脹只會愈來愈嚴重，此時若想繼續增加資產，建議不妨將現金與保險部位降低，並且持有類實體有價資產，或者增加貴金屬的投資機會。

218家年年配發股利！ 靠股兒子賺回本 不怕忽多忽少

根據統計過去20年來，一共有218家上市櫃公司年年都配發股利，但如何從中篩選質優公司進行投資，不妨針對自己投資屬性做初步的篩選，才能量身訂做出短、中、長期的投資計畫。

紓困資金肥了誰？ ETF！尖牙股！企業大老闆！

美國和台灣政府各有為民眾提供紓困措施，但最近有項調查發現，美國人把部分的紓困金拿來投資股票！這肯定對美股有不小的正面影響，他們買了什麼？這些紓困金最後到底肥了誰？

量價關係9式出招！買進、賣出決策無往不利

很多人在股票操作上，對於買點與賣點的掌握總是非常不確定，其實如果懂得靈活運用「量價關係9式」，就可以清楚掌握個股目前所處的狀態，對於接下來的判斷將更有勝算。

台股生醫寶典 審視全產業脈動 贏戰生技月

後疫情時代、7月生技月，生技業可能湧現哪些商機？探索製藥、疫苗、醫材、居家保健、醫美5大族群，尋找投資契機。

超級護衛隊 台股逆風前行族群大探索

上市櫃公司Q1財報已公告完畢，疫情籠罩下仍有不少公司繳出亮眼成績單，在全球負利率風潮和各種政經風險下，投資選股更要重視基本面，如此才能買得安心，為此，本單元邀請專家針對第1季財報做總體檢，不只幫大家找出逆勢前行的族群與股票，也從資本支出角度挖掘中長線潛力股。

哪種資產安全？ 現金 黃金 美股ETF最妥當

即使歐美正陸續解除封閉措施，但在失業問題愈來愈嚴重下，先前因對解封後經濟情況樂觀而走高的股市，可能要開始面對現實的考驗，在此情況下，尋找安全資產是投資人當下最重要的功課。

熱門新聞

四強聯手！合環建設機構新店最大都更 盛大簽約啟動

GIS-KY營運重返榮耀

疫戰商機啟動！疫情後＋貿戰中 轉單搶貨潮來襲

趁早卡位！搶賺集團作帳行情 7檔脫穎而出股

全球資金氾濫恐成災…國際貨幣各有隱憂 美元將當道

美中政治角力 台灣拚內需

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。