量價關係9式出招！買進、賣出決策無往不利

【作者／孫武仲】

在股市操作的技術中，有一種技術分析的方式是屬於觀測籌碼與價格間的關係，這種觀測與計算技術，稱之為量價關係。這種量價關係，筆者將之統計歸納後形成9種模式，稱之為「量價關係9式」。以下將依序介紹：

價格、成交量各3種

先將「價格」分成3種狀態：上漲、價平及下跌。

以日K線為例，所謂上漲指當日比前一交易日上漲幅度約超過1%；價平則在1%～-1%間；下跌則是跌超過1%以下。

再將「成交量」分成3種狀態：量增、量平及量縮。以日K線為例，量增指當日比前一交易日成交量增加幅度約超過5%；量平則在5%～-5%間；量縮則是減少過5%以下（若小時線則比例縮小，週線則比例放大，以此類推）。

有2個以上的基本模型後，我們將之合組3×3就形成以下9種排列組合模式，如附表所列。

共有9種排列組合

基本上，利用量價關係統計出買進、賣出及觀望3種狀態，以下將量價關係9式分別說明：

（1）價漲量增：是最重要的價量關係之一

穩健量價，持續上漲，若出現2倍以上大量要小心，若所處的「位置」極為重要；當股價已漲了一段時間，甚至出現「天量」，反而要小心了！那可能是主力把價位拉高準備出貨。一旦主力心態轉空，出現跌勢初起的徵兆，最好不要追價，以免套在半空中。使用方法與時機：穩健上漲持續看多，高檔爆大量小心短線回檔或做頭（詳見圖1）。

（2）價漲量平：這是一種即將「止漲」的徵兆

股價在漲，但量卻沒有出來，通常會以橫盤形式出現，經過3～5天後很容易形成轉折訊號，在高檔極易形成頭部；如果是拉回測月線、季線後啟動，反而是表示「籌碼安定」，只要主力用大單拉抬，股價是很容易上去的。使用方法與時機：盤整為主，如在高檔整理容易盤頭，低檔整理容易築底（詳見圖2）。

（3）價漲量縮：上攻失敗機率高

如果是漲勢初期，成交量不足，股價也就不易攻堅，頂多只是反彈而已，這種情況常易使後來股價下跌，形成長上影線的結果；如果是在高檔，「價漲量縮」就有價量背離的疑慮，接下來的走勢，很可能就準備下跌了。使用方法與時機：下跌機率開始提高，有機會回檔整理（詳見圖3）。