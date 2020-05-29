要用3招抗通膨 才能讓你的資產繼續增加

【作者／林昌興】

面對股市多空的不確定性，2020年的投資市場難度非常的高，從3月的落底到4月、5月的反彈，股票市場就是在市場一片利空的情況下持續創高，來到目前多空對決的關鍵位置。

你的鈔票變不值錢

現在市場對於後續的漲跌尚未分出勝負，有些主張疫情2次爆發後經濟衰退回測前低；另一派則是看到各國陸續解封，經濟復甦再起可能創新高，在此多空高度分歧的背景之下，誰對誰錯都需要時間來印證；不過有一件事是能夠肯定持續往上的，就是本文主角─通貨膨脹。

3月的股市好恐慌，Fed一口氣把利率降6碼，降到零利率，美股還是一直跌停熔斷，最後只好祭出史無前例的無上限量化寬鬆（簡稱無限QE），簡單的說就是Fed承諾無限量買進債券，壓低借貸成本，並制定計畫以確保資金能夠流入企業及各州與地方政府，兼具「無限QE、定向紓困」兩大功能。而後來發生的事就是解決市場流動性風險，美股大幅反彈一直到5月份，而其中的關鍵點QE，代表著美國為了救市不惜狂印鈔票撒錢，這樣的舉動難道都沒有後遺症嗎？瘋狂印鈔的結果會帶來通貨膨脹！

所謂通膨，白話來說就是你的鈔票不值錢，當貨幣貶值加上物價上漲，造成購買力下降時，通貨膨脹就逐漸產生；回頭看10年前一個便當的價格可能只有50元，到了2020年物價上漲後，同樣一個便當可能要花上100～120元，也就是說如果你持有現鈔這10年都不花，事實上你的錢是變少的！

如果給個數據，1年的通貨膨脹率是3%，經過24年後剛好物價漲了1倍，這應該是市場目前的狀況。

要對抗通膨，就不能以傳統的方式來儲存你的資產，受通膨影響最大的人，就是持有大額現金存款的投資者，雖然每年可以透過定存領息，但以過去10年來全球利率水準從5%急凍到0%的慘況，持有愈多現金部位的投資人，只要利息小於通膨增加的比率，就出現了資產縮水的受害者，因此對於定存、現鈔、儲蓄險、外匯等貨幣資產，在目前的狀況是投入愈多愈不利。

相對於貨幣資產，其餘有價資產包含房地產、股票、基金、貴金屬，遇到通膨的狀況下能夠持續的保有其本身的價值，一旦貨幣開始貶值購買力變差，手頭的有型資產就會慢慢的增加市場價格，透過市場買賣變現的資金持續增加，代表著通貨膨脹後的價格反映，比如說過去10年全球的房地產，和這一年的黃金價格，都是過去QE後產生的通膨效應。

所以當Fed撒錢救市的後果，除了美股持續往上墊高外，更加可以確定的就是未來的市場通膨一定愈來愈嚴重，那麼如何對抗通膨，筆者提出幾個方向給投資人參考：

可降低現金與保險

現金與保險部位降低：以往存錢領息的好日子已經過去了，目前只要擁有現金資產愈多的投資者，未來幾年一定會面臨資產縮水的窘境，因此手邊的貨幣資產請開始轉變成有價資產，盡量將現金部位壓低來對抗通貨膨脹。