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218家年年配發股利！ 靠股兒子賺回本 不怕忽多忽少

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／呂漢威】

據統計過去20年來，年年都能配發股利的公司共有218家，那麼該如何從中篩選？我們可以先計算出，過去20年來的平均股利與過去20年的股利波動度，並利用現在收盤價與平均股利，計算出預估的回本期，最後再整理出個別公司所屬的產業。

其實先找出過去20年都能夠配發股利的公司，主要目的就是希望能找到營運穩健的企業，是存股操作的重要條件之一，就好像去銀行存錢一樣，每年有沒有拿到利息是很重要的，股利的高低，也可做為存股操作的條件之一。

我們先以簡單的算術平均數來做計算，將過去20年公司所配發的股利，全部加總後，再去除以20，進以計算出過去20年，個別公司的平均股利，然後去觀察看看平均股利較高的公司有哪些。

從平均股利來看，過去20年每年都能夠配發股利，且平均股利較高的為，大立光（3008）、聯發科（2454）、華碩（2357）…等，都是以電子股為主。

換算預估的回本期

存股的最高宗旨就是愈快達到零成本的目標愈好，舉例來說，去銀行做定存，假設利率是1%，在本金不變動的前提之下，需要100年的時間，所拿回的利息剛好等於本金，如果利率是2%，經過50年，所拿回的利息剛好等於本金，所以利息愈高，回本的期間就愈短。

同樣的方法，我們套用在存股的操作模式，利用前面所計算的平均股利與最近期的收盤價，計算出預估的回本期，計算的方法就是將收盤價除以平均股利，得出預估回本期。上述的推算方法，主要是把過去的平均股利視為未來可以領到的股利，再將近期的收盤價視為投入的本金，所求得出預估回本期表示，可能要經過幾次的股利領取，方可將投入的本金全數領回，因為現行的股利發放制度有的是1年領多次，但我們還是以年為預估回本期的計算單位。

計算出來的數字愈小，表示預估回本的期間愈短，愈是可快速地回本。過去20年每年都能夠配發股利，且預估回本較快的前5名為普安（2495）、順發（6154）….等，也多是以電子股為主。

配發變化不宜太大

雖說平均股利是愈高愈好，預估回本期是愈短愈好，可是如果綜合來看，平均股利最高的大立光，預估預估回本期可能要140年，雖說是預估值並不是絕對值，但是看到這個數值也是很嚇人，主要是因為大立光是屬於成長股，市場看好大立光未來的獲利能力，所以股價相當的高，縱使距離最高點已經有一定的回跌空間，但是股價還是相當的高。雖說大立光的股利因為近幾年獲利好所以配發的數字比較高，但在2013年以前大立光的股利都在17元以下，跟平均股利有較大的差距，而2013年以後的股利也都比平均股利要高出許多。

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