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紓困資金肥了誰？ ETF！尖牙股！企業大老闆！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

美國和台灣政府各有為民眾提供紓困措施，其中，美國最大方、最直接，發給每位成年國民1200美元、兒童500美元。美國民眾拿了政府派發的現金後用來做什麼？最近有項調查發現，美國人把部分的紓困金拿來投資股票！

試想看看，美國給民眾派錢就花了上兆美元，而美國人把這些部分拿到手的錢用來投資股票，等於為美股注入多龐大的資金！民眾這樣做肯定對股市有正面力量，這大概解釋了何以美股近期能持續走高的原因之一。某程度上，政府是在幫一些美企大老闆發大財。相較之下，台灣的紓困拖拖拉拉，而且紓困金額不痛不癢，真的要用來買股、也只能買雞蛋水餃股。有意思的是首年免息的勞工紓困貸款上限10萬元，雖然這不算什麼大錢，但如果當做免息融資買股，仍然可玩一下。只是這對台股的影響遠遠不及美股那樣巨大。

有錢人反而趁機借錢

金融科技公司Envestnet Yodlee統計，美國成年人在4月中獲得政府每人派發1200美元一次性補貼後到底會用來做什麼花費，比較的基準是拿到補貼的那一週跟前一週（即還沒拿到補貼時），在理財與消費上的變化。

在這項調查裡，其依據年收入所得的高低分為6大階層，分別是：低於3.5萬美元、3.5萬到5萬美元、5萬到7.5萬美元、7.5萬到10萬美元、10萬到15萬美元和超過15萬美元。

幾乎所有階層都首選把部分補貼存起來，只有逾15萬美元階層不但不是存款，反而是借款。逾15萬美元年所得即相當於逾450萬元台幣，屬於富裕階層，這些有錢人的思惟可真的跟一般人不同。他們增加借款明顯是利用低利率環境來擴大自己的理財空間。只要利率夠低，他們不怕借錢來花。

至於第2多的選擇是把錢從銀行提領出來花用，7.5萬到10萬美元以下的4個階層都是這樣。值得注意的是，10萬到15萬美元階層第2高選項就是買股票，他們拿到補貼後的股票交易量，較前一週沒拿到補貼時明顯高出82%。逾15萬美元階層則是買保險的情況較前一週高出69%，顯示他們願意借錢理財或消費的同時，也不忘謹慎理財來平衡風險！

中等收入者傾向買股

在排行第3名的選擇上，各個階層才開始出現明顯差異，本文最關心的買股情況，在這裡就最能被突顯出來。在普遍選擇把部分補貼存起來和拿出一些來花用後，中等以下收入的人士，最傾向進場買賣股票。其中，3.5萬到5萬美元階層的股票交易量較前一週高出93%，至於5萬到7.5萬美元階層者則高出90%。接下來，以部分補貼買股的是出現在逾15萬美元階層的第7選擇，但交易量只較前一週高出46%。

這透露出一個訊息，就是這些中等以下收入者，只有在手中多了一筆可自由支配的錢時，才有能力增加投資。可以預期，在沒有新的紓困補貼之下，這些人難以再擴大投資美股的金額，充其量是在原先已投入的資金範圍裡操作。

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