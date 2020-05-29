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台股生醫寶典 審視全產業脈動 贏戰生技月

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／孫嘉明】

今年是面對傳染疾病最嚴重的一年，在千禧年後全球面對過3次嚴重的冠狀病毒所造成的疫情，分別是2003年嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒（SARS）、2015年中東呼吸綜合症冠狀病毒（MERS）及2020年發生的新型冠狀病毒疾病（COVID-19）。新冠病毒傳播速度快與致死率相對低下，在全球肆虐，全球確診人數逾500萬人，死亡人數逾30萬人，此波疫情對全球的生活型態造成嚴重衝擊。

全球疫情擴散

生技產業趁勢崛起

就在新冠肺炎疫情的險峻發展下，全球各國政府與企業開始積極投入與疫情相關的疫苗、治療，以及防疫相關的產品開發與製造，因為，惟有找出有效的治療用藥才可以降低治療時間，緩解醫療體系的壓力，避免該體系的崩潰，惟有發展出疫苗才可以降低傳染速率，全球的經濟活動才不會因而受限。

就在上述需求下，先前被壓抑與忽略已久的台股生技產業中，疫苗、新藥、製藥、原料藥等廠商再度吸引市場目光，尤其與疫情相關的疫苗、治療及檢測之個股，特別吸引投資人注意。

生技產業相較於其他科技產業產品開發週期長、投資龐大、風險高，不過開發完成後受專利保障，具高報酬與生命週期長的特性，許多廠商願承擔風險投入產業中。

另外，製藥產業價值鏈相對較長，在臨床前階段有藥物的探索、先導藥物最適化、動物實驗，接下來向主管機關申請後，開始進行臨床一期至三期的試驗，最後才可以進行新藥上市申請與藥品上架銷售。雖然整個開發過程時間漫長且耗費資金，不過只要廠商獲得某一階段性成果，即可視為價值產品進行交易。

在投資製藥產業時，我們要先了解製藥產業有哪些族群，國內將製藥產業進行分類為以下相關領域，包括原料藥、西藥製劑、生物製劑及中藥製劑。其中，西藥製劑部分在需求快速增長下，有許多廠商投入，使得產業規模擴大，目前營業規模是製藥產業最大的，不過由於國內健保市場規模有限，相關廠商皆積極擴展海外市場；西藥製劑主要出口廠商焦點多集中於美國、中國及日本市場發展，相關廠商更在美國取獲多張學名藥藥證或提出申請。

製藥產業

生物藥品最為火紅

在製藥產業中又以生物藥品近年來最為火紅，主要是因為生物藥品具有療效佳且副作用小之優勢，使得生物藥品的銷售持續成長，而其多使用於免疫、糖尿病及癌症等重大疾病。在生物藥品領域中，分別有抗體藥物複合體、雙特異性單株抗體，及免疫療法抗體為目前開發中的重要項目。

其中，在雙特異性單株抗體部分，主要是利用兩種抗體的特性產生加乘的療效或新的疾病治療機制，例如德國Merck KGaA與英國GSK公司合作開發雙異性抗體藥物應用於非小細胞肺癌、人類乳突病毒相關癌症、膽道癌、胃癌等療法；在國內部分，愛滋新藥研發廠商中裕（4147）也已進行抗愛滋病感染之雙特異性單株抗體，癌症及感染性疾病新藥研發商浩鼎（4174）也進行雙特異性單株抗體的研發，後續進度值得市場期待。

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