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壽險大手筆獵地 內需 資產 營建動起來！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／許博傑】 　

國內兩大壽險業者大舉獵地是最近最吸睛大事，在全球利率持續低迷，回台布局資金已明顯投入房地產業，未來房價是否會大爆發，相關產業是否出現投資契機，將是本文著墨的重點。

內文：壽險獵地不手軟！今年最大宗土地所有權標售案「大南港」，吸引兩大壽險業者競逐，最終由富邦人壽以282.87億元得標、溢價率9.64%，換算每坪價格約376萬元，在總價、單價雙雙創下南港新高！近期的台灣不動產在壽險炒熱行情後，似乎有開始回溫的跡象，但吸引壽險大手筆獵地的主因還是在於去年中美貿易戰後台商回流的趨勢有擴大的跡象。

壽險業者大舉獵地

經濟部於日前宣布：投資台灣3大方案衝破兆元門檻，累積金額已達1兆36億元，總計有480家業者參與，預估將創造8萬2555個本國就業機會，其中188家台商回台投資約7609億元，帶來6萬1814個就業機會；68家根留台灣企業，投資約1477億元，創造1萬1338個就業機會；224家中小企業投資約950億元，創造9403個本國就業機會。

由於去年的中美貿易戰讓台商重新評估在中國投資的風險，加上近幾年來中國在人工、水電等固定成本持續高漲下，中美貿易戰成為台商回台投資的最好催化劑，此外，今年的武漢肺炎疫情嚴重，讓全球央行不計成本降利率大撒幣，造成全球固定收益率持續降低，美國總統川普甚至直接點名聯準會希望能有負利率的選項，在利率持續低迷的環境下，也造就壽險業2019年以後資金重返台灣不動產市場。

據統計，壽險業2019年投資不動產總金額年增48.8%，其中以地上權成長最多，從前一年的95.8億元增加到122.6億元，年增122.6%，檢視壽險業約27兆元的資產，其中約有新台幣18兆元的債券部位，而國外債券、國際板債就有15～16兆元，在利率走低的環境下，壽險業去年即預估國際板債券會出現贖回潮，金額恐高達新台幣1兆元，在持續收回債券投資資金下，也使得壽險業滿手現金，此外，不動產除了穩定出租收入可以增加固定收益外，甚至還有機會出現額外增值利益，以目前全台最大的包租公國泰人壽為例，投資不動產金額高達4000餘億元，年收租金也突破百億元關卡，加上現階段台商回流的獵地需求，以及創造工作職缺後的住宅需求，都是進一步推升房地產市場的動能。

房產景氣緩步復甦

央行在4月發布的房貸餘額達7.49兆元創新高，代表房地產需求在目前低利率的環境下仍穩定，再以全台灣的建築物移轉棟數來看，3月達到25734棟，相較去年同期升溫，今年第1季全台買賣移轉件數達69361件，較去年同期成長8%，而6都表現買賣移轉件數有53369件，也較去年同期成長6.8%。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/5/22 No.1198】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶24周年，生日禮與您攜手翻轉奇蹟、決勝千里！即日起，加入訂戶行列就能獲得《2020飆股聖經》別冊】

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