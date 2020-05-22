金融股存股教戰 善用股價淨值比撿便宜

【作者／游庭皓】

隨著金融股股利政策全部出爐，多數配息亮眼，整體殖利率相較去年大幅成長，看在存股族眼裡，有如打了一劑強心針，紛紛加碼買進。其實，今年金融股殖利率飆高，多是因為股價重挫的結果，光看殖利率就出手，極可能踩到地雷。

金融股具備3大特性

存股族喜愛金融股，不外幾個因素。首先，金融股多數單價低，平均股價都在幾十元，相對其他類股比較便宜，也讓小資族容易存。其次，金融業屬於特許行業，受到政府機構高度監管，跟許多中小型股票比較，相對不容易倒閉，長期安全性高。最後，也是最重要的一點，就是金融股現金股利殖利率高，並且多數穩定配息，存股族每年可以拿到穩定現金流。

正常情況下，金融股這3大特性，確實是存股好標的，但今年情況並不同。大家都知道，現金股利殖利率是由現金股利除以「目前」的股價，當獲利、股利不變情況下，目前股價高，殖利率就會偏低，反之，目前股價只要偏低，殖利率就會高起來。

在過去，金融股殖利率高是主要來自獲利、股利提升，但今年會變高的原因，是因為3月爆發股災後，金融股是外資主要拋售對象，多數股價被殺得灰頭土臉，目前大多還在低檔震盪，殖利率算起來，當然十分亮眼。

換句話說，光是看殖利率亮眼，就以為應該搶進金融股存股，這麼做其實有很大風險。以福邦證（6026）為例，今年殖利率高達8%，但前一年只有2%，過去殖利率也是忽高忽低，如果把它當作定存股，很難拿到穩定的現金流。

事實上，以過去10年現金股利狀態來對照，較能更具體掌握獲利狀態，比如國泰金（2882）、開發金（2883）….等，今年殖利率都高過5%，過去配息也非常穩定，納入存股名單就沒有問題。

建議適度避開壽險股

今年全球正式邁入零利率，也讓不少投資者擔心，低利率是否會大幅壓縮金融業表現，尤其這次大幅度降息，首當其衝的就是壽險部門，因為利率調低，代表壽險業賺取的利差愈來愈少，加上下半年保費調升，也讓消費者不願持續購買壽險保單。

以穩定獲利成長的中壽（2823）為例，成交量高，這幾年配息也不錯，是滿熱門的金融壽險股，2018年每股盈餘2.54元，比2017年2.4元還高，但2018年居然完全沒配息，主要原因就是近幾年法規對資本適足率的提升和低利率環境，讓以壽險為主的金控公司在發放現金股利時更加審慎。