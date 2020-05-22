月KD黃金交叉股特搜 一手掌握潛力股起漲點

【作者／孫慶龍】

月KD是筆者常用的技術指標，尤其當月K來到20以下（有時會放寬到25以下），通常都代表股價已經歷一段較大的跌幅，或者是較長時間的整理，若進一步搭配與月D值呈現黃金交叉，自然就易出現後續上漲行情，反之，若月KD出現在80以上（有時會放寬到75以上）死亡交叉，通常都代表波段的上漲行情已結束，反轉向下的風險將大幅上升。

舉例，筆者在2019年2月就透過月KD在20以下黃金交叉，領先市場挖掘在網通產品的凱碩（8059），並分享給當時《非凡商業台》「股市現場」節目的觀眾朋友，欣慰的是，凱碩股價一路從月KD黃金交叉時的6.41元大漲到21.45元，波段最高漲幅高達234%；若以2020年2月月KD出現在80附近死亡交叉做為賣訊，低檔黃金交叉買進，高檔死亡交叉賣出，獲利依然高達162%。

攸關潛力股起漲點

高效能的操作參考指標，也讓筆者每個月到了月底，都有一項研究功課必須得做，就是整理台股所有上市櫃公司，那些股票出現月KD在20以下黃金交叉？那些股票出現了月KD在80以上死亡交叉？前者攸關一檔潛力好股的起漲點，而後者則是一檔原本在走多頭的股票，起跌點的重要跡象。

檢視4月底出現月KD在20.8以下黃金交叉，合計有高達200檔，值得留意的是，由於出現月KD黃金交叉的家數大幅上升，顯示有愈來愈多股票，展現跌深後開始打底的跡象，再者，也透露現階段台股，多頭想要重回主導盤面的企圖。

第1檔引起筆者興趣，就是半導體設備股的翔名（8091），追蹤2004年以來出現月KD在低檔黃金交叉的轉折，後續有頗高比率，會出現上漲行情：

（一）2009年4月：出現月KD在15附近黃金交叉，以當時月收盤價在17.8元，與對照後續股價最高上漲至76.5元，波段最高漲幅達到329%。

（二）2014年12月：月KD在30附近出現黃金交叉的變化，開啟了這一波從52.5元上漲到最高點82.5元，波段上漲57%。

（三）2016年9月：出現月KD在32附近黃金交叉，以當月收盤價59.8元，後續最高138元計算，最高漲幅達130%。

（四）2019年11月：雖然月KD在15.2黃金交叉，但並未出現止跌回穩的翻轉，股價從當月收盤的62元持續往下破底。

換言之，從過去翔名4次出現月KD在低檔黃金交叉，有3次開啟波段大漲的走勢來看，今年4月出現月KD在20.6黃金交叉，自然有值得期待空間。

成立於1991年的翔名核心業務為半導體、面板、與LED發光二極體設備的代理、關鍵零組件與耗材的生產與製造，股本4.48億元，生產基地除了新竹之外，這幾年為了因應大客戶台積電（2330）赴中國投資，因此也到南京設廠。

連續20年配發股利

追蹤翔名的企業發展，2003年以前主要是代理國際品牌的設備與零組件，直到2007年通過離子植入機製造廠OEM的認證之後，才開始跨入生產製造的領域，並於2010年與離子植入機設備廠商簽定legacy System合約，其中半導體製程設備的關鍵零組件，包括離子源、離子束通道特殊材料耗材精密加工、組裝、加熱帶工程、真空設備的裝機、測試、維修等，國內市占率高達50%以上，是一家不折不扣的隱形冠軍企業，更是台積電不可或缺的供應鏈商。