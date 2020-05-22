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哪種資產安全？ 現金 黃金 美股ETF最妥當

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

聯準會（Fed）主席鮑爾近期言論，被外界解讀為在暗示美國經濟不會出現V形復甦。事實上，美國自3月中以來累計失業人數已迫近4000萬人，幾乎是美國處工作年齡人口的4分之1，美國目前失業率已高達14.7%，Fed甚至預期上看25%。

各國股市估值已高

即使歐美正陸續解除封閉措施，經濟的考驗才剛開始，在失業問題愈來愈嚴重之下，肯定不可能出現什麼報復性消費，先前因對解封後經濟情況樂觀而走高的股市，可能要開始面對現實的考驗，在此情況下，尋找安全資產是投資人當下最重要的功課。

在產業供應鏈中斷和失業人數愈來愈多之下，經濟不能立即回到疫情爆發前水準，但像美股等多個國家股市卻幾乎逐步收回之前因疫情而暴跌的失地，在這情況下，根本不可能認為年底前全球經濟就能恢復正常，但預先反映經濟前景的股市在急速反彈後的結果，只能告訴我們股市估值已高。

有賺錢之神稱號的Appaloosa創辦人泰珀（David Tepper）就認為，目前美股估值是他一生在股市經歷以來的第2高，僅次於1999年科網股泡沫時，市場資本錯置，即使是亞馬遜、臉書和谷歌等估值都可能已經充分反映出其獲利前景，因此，他認為美股走勢已經到頂了。但股市估值高或已經到高檔區，並不代表其一定就要拉回，只要沒有再爆發第2波疫情，而經濟正在慢慢療傷之下，就不能冒然放空股市。

線上金融服務公司Stock Traders Daily執行長湯瑪士（Thomas H. Kee Jr）認為，投資人現在可擴大操作的策略，就是持有標準普爾500指數的ETF和現金，即使不同時持有，也至少要持有其中之一。在目前股市波動劇烈之下，他認為在股市裡的投資組合應該要盡可能簡單，否則持有20、30檔股票，不但不能夠躲避投資風險，反而令投資組合變得複雜，也不容易管理好每一檔股票。

他認為持有美股ETF或現金，才最能在目前金融環境下保護好自己的資產，並且能迅速應對金融行情快速的變化，因疫情爆發後的金融與經濟即陷入3個階段之中，第1階段是股市和經濟在3月同時遭受重創，第2階段是股市走高的表現跟真實經濟情況脫節，第3階段是經濟嚴重蕭條時期，也是我們目前陷入困境。

美股ETF容易變現

儘管美股曾急速崩跌，但在Fed推出近乎無上限量化寬鬆措施而向市場挹注龐大資金後，外界認為即使經濟前景不明朗，美股也將會繼續上漲。湯瑪士預測那斯達克100指數與標普500指數在年底前，分別有95%和50%的上漲機率，在此情況下，投資人在現階段必須搭上股市走高的順風車，直到曲終人散為止，且這場金融遊戲會以最黑暗的結束做收場，時間點可能落在明年初。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/5/22 No.1198】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶24周年，生日禮與您攜手翻轉奇蹟、決勝千里！即日起，加入訂戶行列就能獲得《2020飆股聖經》別冊】

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